Usuarios piden que Panaholma normalice sus horarios

Usuarios daractenses y mercedinos manifestaron su rechazo por los cambios de horario que realizó Panaholma. Desde el primero de febrero, la empresa cordobesa retiró de su grilla de horarios el servicio de las 22:45, que sale de Villa Mercedes y se dirige a la ciudad vecina. Además dicen que hubo modificaciones en los horarios matutinos. Esta semana comenzaron a juntar firmas para solicitar que se dé marcha atrás con la modificación.

En una carta que presentarán al área de Transporte, manifiestan que la mayoría de las personas que utilizan el último colectivo son aquellos que trabajan en las fábricas ubicadas en el Parque Industrial mercedino y deben regresar a sus casas por la noche.

Laura De Giuseppe, una comerciante de Justo Daract que comenzó con la recolección de firmas, contó: "En mi caso me siento muy afectada porque mi hijo trabaja en Mercedes y sale después de las 9 de la noche. Antes podía volver sin problemas pero el viernes pasado se encontró con la mala noticia de que ese servicio ya no funcionaba. Al igual que él, varios vecinos de Daract se quedaron varados. A algunos pudieron ir a buscarlos, como a mi hijo, pero otros tuvieron que venirse en remis", señaló.

La comerciante añadió que desde entonces, los usuarios tienen que pensar en medios alternativos para regresar. "Mi hijo ahora tiene que venirse en remis. Un viaje hasta acá sale casi mil pesos. Es una locura pensar que eso va a tener que pagar todos los días", reclamó.

Oscar Goyeneche, un mercedino que trabaja en la ciudad vecina, señaló que en la grilla de horarios matutinos también hubo cambios. "Por lo general yo me tomaba el de las 7 de la mañana para llegar a trabajar a las 8:30, pero ese ya no está. Sólo quedó el de las 6 y después tenés a las 10. Yo me puedo manejar un poco, pero hay gente que no y no tiene otra solución o no se puede pagar otro transporte", dijo.

Goyeneche comentó además que el malestar de los usuarios se acrecentó porque la empresa no anunció los cambios con anticipación. "La mayoría se enteró ese mismo día cuando fue a tomar el colectivo. La gente no se pudo organizar. Al menos tendrían que haber informado un día antes. No se tuvo en cuenta al usuario", sostuvo.

En la Secretaría de Transporte de la Provincia, explicaron que, luego de la quita de subsidios por parte del Gobierno de la Nación, "algunas empresas tomaron la determinación de reducir horarios. Panaholma es una de ellas y está pasando en todos los corredores de la provincia", dijo Walter Tuero, jefe del Área Regular de Transporte.

Tuero añadió: "Tenemos entendido que, al menos el horario de la noche, era uno de los que menos pasajeros tenía por lo que decidieron retirarlo. Lo cierto es que estamos pasando por un contexto difícil. Por el momento, y hasta que encuentre una solución al tema de los subsidios, es algo que está sucediendo en todos los servicios de transporte". Aun así, el funcionario no descartó analizar cambios. "En caso de que los reclamos sean muchos, habría que pensar en restablecer ese último horario".