Las voces que iluminan las noches de Nueva Galia

En cada peña y jineteada, el grito efusivo de los admiradores de las destrezas ecuestres genera que el entusiasmo alrededor del campo crezca. Pero, por encima de tanta algarabía en la nueva edición del Festival del Caldén, se alzan imponentes las voces de los animadores y las rimas improvisadas de los payadores. Entre ellos, el relato del “Indio Pampa” se hace escuchar.

Julio César Ibarra, el “Indio Pampa”, explicó que tomó ese nombre artístico porque escuchó a un cantor que mencionó la llanura pampeana, y lo de indio “porque de parte de mi abuelo traemos descendencia ranquel y uno siempre fue defensor de esas costumbres”, completó.

Nacido en General Villegas, provincia de Buenos Aires, a 30 kilómetros al límite de la provincia entre La Pampa y Buenos Aires, siente que los límites unen. “Esta todo cerquita y estamos unidos por una razón, por una causa. La causa se llama cultura, tradición, es lo que a uno más lo identifica”, definió con firmeza el hombre de campo, que relata las costumbres camperas porque las vivió arriba y debajo del escenario. “Saber de dónde venimos es realmente, para mí, saber hacia dónde vamos”.

El “Indio Pampa” —que estrenó los 50 años el pasado 1° de marzo— como animador de jineteadas comenzó el 1° de mayo de 1999 y no paró, siempre a la par de grandes artistas y referentes del género. “Gracias a Dios conozco los grandes festivales del país”, contó el relator, con gratos recuerdos de La Rural de Palermo, Jesús María, la de Intendente Alvear y la del Caldén, al que este año animó por cuarta vez consecutiva. “Estoy muy contento de mi trabajo”.

En esta celebración en el sur sanluiseño, compartió labores con los relatores Néstor Ramello y Marcelo Pallejero, y con los payadores y guitarreros Samuel “Tito” Garcilazo, Nicolás Membriani y Pedro Sauvidet. Aunque se conocen de muchos encuentros artísticos, no siempre coinciden los amigos en los mismos festivales, pero se tienen al tanto de dónde van a estar y si van a asistir, para encontrarse.

“Valoro lo mío porque se me dan las posibilidades de recorrer este país de una punta a la otra”, destacó de sus viajes, que en esta ocasión serán del Caldén a Córdoba; de ahí al Predio Tito Saluzzo, en Las Varillas; y después a Gobernador Gregores, una localidad a 30 kilómetros de Río Gallegos, Santa Cruz, para ir hacia Chaco. “Esa es la posibilidad que nos da conocer gente: encontrarnos con nuestros compañeros, que los tengo en el escenario, con los que son del lugar o los chicos de la guitarra que están en esa noche”.

El folclore, género tradicional si los hay en Argentina, tiene sus referentes, pero los años pasan para todos y algunos de los ídolos folclóricos populares que solían estar en los encuentros y peñas ya no están. “Indio Pampa” está tranquilo porque ve un recambio justo y necesario en la escena.

“Es como todo, siempre hay un principiante, uno que se anima. Pasamos por esa etapa, sabemos cómo es y perdura en el tiempo aquel que mejor recompensa su trabajo”, consideró, y agregó que “las cosas tienen que salir de adentro”. “Le hablo a la juventud y cedo mi lugar a todo aquel que tenga ganas de hacer las cosas bien. Gracias a Dios estamos respaldados por sangre nueva en esto, y va a seguir vigente por siempre esta costumbre”.

Lo que más le importa al relator es la capacidad de improvisación, pero sin caer en frases inentendibles, que no falten el respeto ni ofendan. “Los tiempos cambiaron y hoy te escucha el que viene a las jineteadas habitualmente y sabe de qué le hablan, pero también están familias enteras que se acercan y tenés a los más grandes y a los chiquitos de la casa que tienen que entender cuando les hablás con los modismos, las palabras que se usan en estos encuentros”, recalcó “El Indio”, difusor de las buenas costumbres y las tradiciones desde la oratoria y el ejemplo. El relator animó a cualquiera que quiera acercarse a la profesión no solamente a leer, ya que considera que “hay que ser culto para saber qué decir”, sino también para actualizarse y estar al tanto del sentido de las palabras y no generar confusiones ni malos entendidos, por lo cual están desterrados de su vocabulario lo soez, los insultos y las malas palabras.

Voces autorizadas

La decimotercera edición del festival tuvo varias sorpresas: una apertura que superó a las anteriores; el estratégico aprovechamiento de un espacio más amplio; el anexo de otra noche de fiesta en la agenda y caras nuevas, desde el escenario, para animar durante los cambios de grupos y actividades: los locutores José Hugo Dutto y Gabriel Alejandro Cortéz.

Debutantes en la conducción del festival y también al verse cara a cara. “Es la primera vez y es totalmente sorpresivo: nos conocimos antes de subir al escenario”, confirmó Dutto. “Es lo más lindo que nos pudo pasar: conocernos acá y generar esa química que vamos a desarrollar en vivo en este festival”, agregó el locutor mercedino de su par, radicado en Buena Esperanza.

A su lado, Cortéz elogió la carrera del colega, a quien conocía por su trayectoria pero no personalmente. Cualquier distancia se acortó con las primeras risas que surgieron en esas charlas, que comenzaron en el camarín para romper el hielo. En sus presentaciones, se hacen bromas, se dan consejos y dejan ver una química innata.