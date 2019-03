"Escuadrón Suicida" se basará en una historia de cómic

La peli de James Gunn toma forma y se conocen algunos detalles. Will Smith se retiró de Deadshot.

James Gunn se hizo cargo de la segunda parte de “Escuadrón Suicida” y las novedades fluyen como agua en el arroyo. Los fanáticos descubrirán algunas diferencias con la película anterior.

Will Smith decidió retirarse del personaje “Deadshot” y Warner anunció inmediatamente que ese papel será tomado por Idris Elba (Heimdall en la saga de “Thor”). Este dato no es uno más porque Smith fue muy querido por su actuación y además porque The Hollywood Reporter aseguró que villano tendrá gran importancia en la historia.

Los primeros informes señalan que la aventura estará centrada en los cómics ochentosos, hechos por John Ostrander y Kim Yale. De todas maneras no se conoce cuál es la historia que le dará letra a la segunda parte del filme.

La rápida confirmación de Elba hace pensar que el villano del disparo certero será fundamental para la trama. En esa época, “Deadshot” era el líder del grupo, pero un trauma familiar lo hacía querer morir constantemente, es por eso que aceptaba las peores misiones posibles, que siempre terminaban con la muerte de sus compañeros.