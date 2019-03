Generaciones de mujeres, unidas en la lucha feminista

Los tiempos que nos atraviesan nos impulsan a mantenernos juntas. La violencia que sufren todas las mujeres y las disidencias sexuales, no están fuera de nosotras”, contó Marina Ibáñez, una de las jóvenes que integra la Asamblea Feminista de Villa Mercedes, un colectivo integrado por diversas generaciones de mujeres: trans, travestis, lesbianas y no binarias (no se sienten identificadas con el género femenino ni tampoco con el masculino). Apuestan al trabajo en equipo y autogestionado para erradicar la violencia, informan sobre temas como la Educación Sexual Integral e impulsan campañas como la de la separación del Estado y la Iglesia, entre otras.

La Asamblea –destacaron sus integrantes- también es un espacio de contención, dispuesto a la escucha y al acompañamiento. “En el caso de las que somos más jóvenes, pasa mucho que la familia no te apoya tanto, y este grupo es eso, un espacio para contener, bancar, hablar cosas que no se tratan en las escuelas o en las casas”, agregó Carolina Sanjurjo, quien además participa de "La Cósmica", que se formó hace un año.

Aunque no hay un número específico que grafique cuántas mujeres conforman el espacio, ya que se van sumando constantemente, las generaciones son variadas. Los primeros encuentros comenzaron hace unos tres años, cuando las organizaciones, las docentes, estudiantes, trabajadoras, artistas, y autoconvocadas se fueron animando a participar. Lo hicieron principalmente luego de cada marcha que organizaba la Asamblea. Pero fue luego de la denuncia pública por violación que realizó la actriz Thelma Fardín a Juan Darthés, que la agrupación comenzó a tener un papel más fuerte en la comunidad.

“Luego del movimiento ‘Yo sí te creo’, hubo una serie de escraches que involucraban a hombres de la ciudad. Eso nos impulsó a encontrarnos y reunirnos, especialmente para acompañar a las que sufrieron violencia de género, abuso o acoso. En ese momento la Asamblea se convirtió en un espacio para escucharnos, estar juntas, saber cómo actuar en esos casos, entre otras cosas”, contó Marisa Sandoval, otra de las integrantes.

Entre los objetivos principales del grupo está la organización de actividades especiales, como lo fue el Paro Internacional de Mujeres, el pasado 8 de marzo. Durante varios meses tuvieron reuniones y charlas para pensar y ejecutar la agenda de propuestas que sacaron a la luz el viernes pasado. "Todo sale de nuestro bolsillo y nos movemos para buscar desde el sonido, hasta para pensar los carteles. Es un trabajo que se hace a pulmón y con mucho compromiso", aseguró Sandoval.

En el Facebook que lleva el nombre del grupo se publican todas las actividades y días de reunión para las personas que quieran formar parte. "Nuestro próximo gran evento se va realizar el 3 de junio, que es la marcha para pedir Ni una Menos", adelantó Marisa.