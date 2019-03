Gabriel "El mago" Bermejo va a donde la magia lo lleve

Gabriel "El Mago" Bermejo reside en la provincia hace tres años, vivió la temporada de verano por segundo año consecutivo en la Villa de Merlo. Allí, y en toda la Costa de los Comechingones, repartió magia, alegría y entretenimiento entre el público local y los turistas que año a año visitan aquellos paisajes serranos. Se presentó en diversos hoteles, restaurantes, cervecerías y balnearios.

"Al año lo inicié muy bien, presentándome en la cena-show de fin de año en 'El Madero', un hermoso restaurante de la localidad de Los Molles, que forma parte del complejo de cabañas "Sol y Luna", donde realicé la animación completa de la noche. Además, estuve en ese mismo lugar todos los mediodías de enero, febrero y la primera semana de marzo. Tuve fechas especiales en diferentes lugares de la zona", explicó Bermejo.

Carpintería también se sumó a las localidades que visitó el mago con su espectáculo que roza el humor y el entretenimiento familiar. "Esta temporada fue bastante diferente y particular. Fue menos intensa que las dos anteriores, en cuanto a lo que refiere a cantidad de presentaciones, pero eso me permitió tener más tiempo para investigar y armar nuevas rutinas de magia para adaptar mi show a cualquier tipo de eventos y escenarios. Desarrollé más el tema de la ventriloquia, incorporando nuevos muñecos y trato de incluir cada vez más elementos de otras artes, como la actuación, el canto y los títeres", expresó el artista.

Para Gabriel, renovarse es crecer, es por eso que luego de cada presentación se toma sus momentos para renovar sus espectáculos. "En la actualidad un artista debe estar permanentemente reinventándose, tanto para su crecimiento personal como para poder brindar un arte cada vez más moderno y renovado que le permita acceder a las emociones de diferentes clases de público", agregó, y aseguró que a pesar de que los tiempos cambian, su fuerte son los espectáculos infantiles.

"Los chicos, sin duda, son mi público más exigente y fiel; por lo tanto, me esmero por presentarles nuevas rutinas permanentemente, porque si bien hay cosas que no se cansan de ver una y mil veces, también es importante que no se pierda el factor sorpresa que es tan importante en la magia. Nunca debemos dejar de sorprenderlos", recalcó el mago.

Pero también le gusta animar a los adultos. Por ello, durante el verano, los espectáculos fueron más familiares con un humor más abierto a todas las edades.

"En ese sentido hay que buscar un equilibrio. Es maravilloso ver que varias generaciones pueden compartir un momento de felicidad y que participan tanto los niños como los papás, los tíos y los abuelos. Eso es sumamente gratificante", agradeció el artista.

Luego de dos años de ausencia, Gabriel volvió a actuar en Buenos Aires, la provincia que lo vio nacer. "Tuve la alegría de volver a actuar en Pergamino, mi ciudad natal, después de tanto tiempo, realizando varias presentaciones entre julio y noviembre. Tuve una maravillosa concurrencia de público y pude mostrarme en restaurantes conocidos del lugar", recordó.

Para lo que queda del año, Bermejo tiene planes de viajar junto a su show por todo el país. "Evalúo algunas propuestas que me llegan a diario de diferentes lugares de Argentina como de países limítrofes El arte no tiene edad ni fronteras Yo voy donde mi magia me lleve", concluyó.