Más de 300 alumnos iniciaron el ciclo de ingreso a Medicina

“Este día es histórico", murmuraron algunos de los médicos que integran la comisión de la carrera. La Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) dio el primer paso para terminar de concretar un sueño de años: este lunes a la tarde arrancó el Ciclo de Ingreso a Medicina (CIM) en el aula magna, ubicada en Junín 132, en la ex Sociedad Italiana, que constará de seis materias dispersas en dos cuatrimestres. Un poco más de 300 son los ingresantes, en su mayoría, villamercedinos. El jueves a las 10 harán el acto oficial con las autoridades de la institución.

La primera clase fue Matemática, Física e Introducción a la Biofísica y, aunque estaba citada a las 18, la lluvia intensa demoró a buena parte de los estudiantes que llegaron minutos después. Si bien el recibimiento oficial será pasado mañana, el coordinador de la carrera, Nelio Bazán, no quiso dejar pasar la oportunidad y fue a recibir a los chicos y los animó para afrontar el desafío.

"Las inscripciones ya concluyeron pero hemos tenido consideración con dos o tres compañeros más que no pudieron viajar desde Merlo por el paro de colectivos, y a quienes les hemos dado tiempo hasta mañana", comentó.

Mezclados con los alumnos, asistieron reconocidos profesionales de los hospitales públicos y de clínicas privadas. Varios de los jóvenes respiraron hondo cuando vieron los guardapolvos blancos en el aula magna, todo un augurio.

Una buena parte de los aspirantes ya pasaron por carreras relacionadas. "Me recibí de enfermera aquí en la UNViMe y empecé Medicina porque era una materia pendiente, pero no tenía los medios económicos para irme a estudiar a Córdoba. Si no era allá, tenía que estudiar en San Luis pero es privada. Es una gran posibilidad de hacer lo que quería. Creo que va a ser duro pero, al tener un poco de conocimiento en salud, espero que sea más fácil", se ilusionó Soledad Videla.

También su amiga, Soledad Falcón, se anotó para cursar y mostró interés en poder ser parte del cupo que apruebe. "Estudié instrumentación quirúrgica en el ámbito privado, y a esto lo tenía pendiente porque, por motivos económicos, tampoco pude viajar a Córdoba. Quiero estar dentro de los que van a ingresar, si bien somos muchos inscriptos pero hay ganas, estamos con todas las pilas", expresó antes de entrar a la clase.

Para Marina Agüero, otra de las ingresantes, es una oportunidad de concretar el deseo personal de poder recibirse. "Las expectativas son muchas. Me gusta todo lo relacionado, incluso estudié obstetricia, pero solo cursé medio año. Empecé otras carreras pero por problemas personales no las pude continuar. No sé si va a ser fácil, hay que estudiar para poder ser uno de los mejores promedios", sostuvo.

El cronograma del ciclo continúa con Química e Inglés que, junto a la dictada hoy, son las tres materias del primer cuatrimestre. En el segundo tendrán Biología e Introducción a la Biología Celular; Pensamiento Científico y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Cada asignatura tendrá su examen final y, con el total de los promedios, determinarán los que iniciarán la carrera el año que viene.