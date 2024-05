Lucha para conseguir un remedio vital para su hija

En los últimos meses, obtener un medicamento en el sistema de Salud Pública se ha vuelto una odisea para muchas personas que lo necesitan. Uno de esos casos es el de Carolina Díaz, quien lucha para conseguir Olanzapina de diez miligramos para su hija Miriam, quien fue diagnosticada con trastorno bipolar.

La madre, de 41 años, mencionó que no cuentan con obra social y que hasta mediados del año pasado podían pagar consultas privadas. "Luego, económicamente se nos empezó a complicar cada vez más y acudimos a la parte pública. A mi hija en 2018 le diagnosticaron autismo y, a principios de febrero, luego de que tuviera una crisis en enero, le dijeron que debía comenzar con un tratamiento por trastorno de personalidad bipolar y que debe tomar estas pastillas para poder llevar una vida normal", repasó.

"En la farmacia del Hospital de La Pedrera no me quisieron dar la medicación por no ser vecina del barrio" (Carolina Díaz - Mamá de Miriam).

Díaz fue a pedirla al Policlínico Regional "Juan Domingo Perón" y a otros centros de salud. La respuesta siempre fue la misma: no hay. "Quise hablar con la directora del Policlínico para comentarle la situación y la secretaria me respondió que estaba muy ocupada y que no podía atenderme. Incluso, me dijo: '¿No entiende que no hay plata para comprar medicación?', con cierta agresividad", contó.

La droga que tiene que tomar Miriam actualmente cuesta $134.000, sin considerar el posible aumento de mayo (en febrero valía $95.000). La familia no cuenta con los medios para afrontar ese presupuesto mensual.

Sin la Olanzapina, la adolescente puede tener nuevos brotes y presentar síntomas similares a los de una persona con esquizofrenia. Puede autoflagelarse y poner en riesgo su integridad y la de su entorno cercano. "En la farmacia del Hospital de La Pedrera no me quisieron dar la medicación por no ser vecina del barrio. Les comenté que del Policlínico me dijeron que fuera a otros centros a buscarla y me contestaron que me vuelva a quejar, ya que ahí no podían hacer nada. Yo sé que tenían, porque les consulté primero", expresó.

A su vez, Díaz comentó que la realidad que a ella le toca afrontar la viven muchísimos pacientes con distintas patologías y que la situación es desesperante, ya que, cuando logran conseguir los remedios, no son las dosis que requieren, o les entregan una parte y que nadie les puede garantizar la continuidad de los tratamientos, por lo que se transforma en una preocupación constante.

"Salí a buscar por todos los medios, porque no quiero ver a mi hija con una crisis como la de enero", expresó. El número al que pueden contactarla para colaborar es 2657 700431.