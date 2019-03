"Dioses y héroes", el animé de Netflix sobre la mitología griega

Netflix sumó una gran cantidad de contenido de animé y apuesta por más. Ahora realizará una serie original llamada “Gods & Heroes” (Dioeses y héroes), un show basado en la mitología griega en el que presentará a un hijo ilegítimo de Zeus que será la clave para salvar a los dioses y a los mortales. Los encargados del proyecto serán los especialistas de Powerhouse Animation, responsables de Castlevania.

Lo que se sabe es que el elenco estará compuesto por Jason O’Mara, Mammie Gummer, Jessica Henwick, Claudia Christian y Elias Toufexis. Lo único palpable es el póster estrenado en las redes sociales.

Attention all mortals! Witness the creation of the all-new anime series Gods & Heroes, set in the world of Greek mythology with animation from @powerhouseanim of @Castlevania fame. pic.twitter.com/covHzDz9Zo