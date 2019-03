Reclamos por agua sucia en cuatro barrios del oeste

Obras sanitarias explicó que fue por un problema de presión. Los vecinos notaron que salía de la canilla con barro.

El viernes los vecinos de la zona oeste notaron que el agua de red salía oscura en todas las canillas. Aseguraron que el impacto fue cuando desagotaron la mochila del baño, y luego probaron sacar agua en un vaso y salía de color marrón. El inconveniente abarcó a los barrios 828 Viviendas, Pablo Díaz, Santo Fredes, Los Poetas y una parte del Altos del Oeste. Obras Sanitarias Mercedes (OSM) explicó que al disminuir la presión de los caños madres se levantó el sedimento, y aclaró que el agua hoy estará en buenas condiciones.

“Me pareció raro, hace veinte años que vivo acá y no es común que tengamos este problema”, manifestó Julio Gómez, un mecánico del barrio Pablo Díaz. “Primero me llamó la atención el inodoro, pero no le di importancia porque a veces se sabe amontonar tierra en el fondo de la mochila. Cuando abrí la canilla para lavarme la cara, era marrón y tuve que esperar un rato hasta que empezó a salir más clara”, comentó.

Según la gente de la zona, entre las seis y las nueve fue donde el líquido, a simple vista, daba evidencia de que algo no estaba bien. “Todas las mañanas me levanto a las 7 y enciendo el lavarropas, pero hoy no lo hice por las dudas de que se rompa,”, contó Roxana Vélez, del barrio Los Poetas.

Los vecinos hicieron el reclamo a la empresa que suministra el servicio, sin embargo, aseguraron que pasadas las 11 el agua se estaba aclarando. “Comparando a como salía a las 6 está casi limpia, igualmente no sabemos si se puede tomar”, relató Claudia Godoy, otra habitante del Pablo Díaz.

Rosa Romero, quien vive en frente, expresó que cuando intentó llenar la pava con agua para desayunar, la tierra le tapó el filtro del purificador. “En unos segundos me quedó negro, ahora lo voy a tener que cambiar. De todos modos, espero esto no vuelva a pasar porque hay mucha gente que utiliza el servicio para tomar o cocinar”, lamentó.

Por su parte, el supervisor de Control de Calidad de Agua y Afluentes de OSM, Fabio Barroso, explicó que cuando disminuye la presión en el acueducto norte, que administra a esos barrios, se levanta un sedimento que suele tener las cañerías más viejas. “No es un problema que tenemos en toda la ciudad; en este caso, sucedió porque disminuyó el consumo de agua en la zona y hay que tener en cuenta que algunas cañerías tienen alrededor de cien años”, aclaró.

A su vez, para dejar tranquila a la población, el responsable aseguró que el líquido está controlado. “Tenemos dos laboratorios que llevan adelante el procedimiento de desinfección mediante el uso de cloro y otros compuestos para que sea limpia y potable, igualmente mañana (por hoy) vamos a visitar a algunos vecinos para verificar el servicio y comentarles lo sucedido”, adelantó.