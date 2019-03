Motos: aumentan los controles para frenar los desmanes en la Mitre

El objetivo son las motocicletas. La Policía de la Provincia sigue con los operativos en distintas zonas de la ciudad. El domingo estuvieron a lo largo de la avenida Mitre y frente a la plaza San Martín, para evitar los desmanes que provocan los pelotones de ciclomotores que quieren llegar al microcentro. Al ver el control, algunos irresponsables huyeron por la arteria en contramano. Este lunes repitieron la tarea e hicieron requisas en los barrios de la periferia, para prevenir delitos.

Las acciones fueron dispuestas por el Ministerio de Seguridad y arrancaron en enero con la nueva modalidad de "saturación". El comisario general Víctor Videla explicó que "consisten en la prevención y represión del delito y de las contravenciones sobre todo la contaminación sonora que provocan jóvenes desaprensivos durante los fines de semana, con escapes libres que deambulan por el centro".

Cerca de las 23, alrededor de unas sesenta motos, según los cálculos de los oficiales, irrumpieron desde el norte de la ciudad con rumbo al centro. Al ver a los efectivos, huyeron de la peor manera: volvieron en contramano por Mitre y otros utilizaron las vías perpendiculares a la avenida.

"Una cuadra antes de la plaza se desbandaron. No tienen recaudos ni con ellos mismos porque pueden provocar accidentes. No queremos causar un mal mayor, por eso hacemos ese operativo para que no entren al centro. Hacemos un llamado de reflexión a los padres de esos menores porque es gente que vive en la ciudad y deben tener conocimiento de lo que hacen sus hijos con las motos; les sacan los elementos de seguridad, las desfiguran y molestan al transeúnte con los escapes libres, eso constituye una contravención", sostuvo Videla.

El ministro Diego González encabezó los controles junto a los comisarios de la Unidad Regional II. "Nos estamos ocupando de los ruidos molestos de las motos, que hacen que una persona enferma no la pase bien, que un niño no pueda dormir, mil situaciones en el marco de un hogar. Nos tenemos que ocupar ante la inacción de las autoridades municipales. Esto nos sirve porque esas conductas comienzan así escalando a otras modalidades delictivas, conocidas a nivel nacional como motochorros, por eso implementamos esta estrategia de abordaje territorial integral", resaltó.

La noche del domingo secuestraron 40 rodados por irregularidades en cuanto a la seguridad: los conductores no llevaban casco, los ciclomotores no tenían luces ni seguro, y los escapes había sido adulterados.

El lunes, al cierre de esta edición, los efectivos cubrieron los sectores de la periferia como el Eva Perón y Covimer I y II, entre otros. "Recorremos zonas calientes de la jurisdicción y donde hay más problemas de inseguridad por motochorros", indicó Sergio Chareun, subcomisario de la UR II.