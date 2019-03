Detuvieron a Michel Temer, ex presidente de Brasil

Fue en San Pablo, bajo la orden del juez federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas. El ex presidente no opuso resitencia.

El ex presidente de Brasil, Michel Temer, fue detenido este jueves en San Pablo por el caso denominado Lava Jato. La detención fue ordenada por el juez federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, que también exigió el arresto del ex ministro Wellington Moreira Franco, colaborador del ex presidente y compañero dentro del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB).

Por la misma causa de lavado de dinero y tras una profunda investigación, fue condenado a 12 años y 11 meses de cárcel el también ex presidente de Brasil, Lula Da Silva, acusado también de otros delitos de corrupción.

La orden de arresto de Temer se dio en base a la acusación de Lucio Funaro, un ex operador del MDB, realizada en 2017. La Fiscalía llegó a solicitar dos veces ante la Corte Suprema la apertura de juicios por corrupción contra Temer mientras era presidente, pero el Congreso se negó a autorizar el proceso, por lo que todas las causas en su contra dependían de la pérdida de sus fueros que culminaron con el fin de su mandato.

Temer, de 78 años, fue elegido vicepresidente de Brasil en 2011 como compañero de fórmula de Dilma Rousseff, y asumió la presidencia el 31 de agosto de 2016, tras la destitución de la dirigente del PT.

El caso Lava Jato es considerado la mayor operación anticorrupción en la historia de Brasil y acumula a decenas de políticos y empresarios brasileños encarcelados o procesados.