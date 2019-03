Carla Vidal, la primera dama del atletismo

Carla Vidal es la mejor atleta que tiene San Luis en las competencias de calle, y este sábado intentará imponer su fortaleza en los 10K de la maratón de Dosep.

Las pruebas competitivas serán de 6K, 10K y la media maratón de 21K, y Carla buscará en los 10.000 metros ser la mejor sanluiseña, pero además intentará quedarse con el número 1 de la general.

"Llego bien, con buenos entrenamientos, pero no tengo pensado un tiempo, el circuito es muy ondulado y no se puede ir a buscar una marca. Saldré a mi ritmo, no me dejaré llevar por otras atletas. Saldré a hacer mi carrera", remarca la deportista de Juana Koslay, que es runners de New Balance.

La mejor marca de Vidal en pista es 36.53, y en calle paró el cronómetro en 36.18. "Calculo que ahora el tiempo se va a ir bastante, es un terreno con subidas", reitera Carla, que tendrá una disputa muy interesante con la santafesina Patricia Ponce y con la tucumana Agustina Landers.

Por una distensión muscular anoche se bajó de la carrera la tucumana María Ovejero, vencedora de los 10K de la Maratón de El Diario de la República en 2018.

"Estoy muy triste. Me tiró el gemelo izquierdo el miércoles en una pasada de 2.000 metros, cuando iba por los 200. Intenté probar hoy (por el jueves) y no pude ni hacer 600 metros por el dolor. Intenté recuperarme con el kinesiólogo, pero lamentablemente no podré estar", dijo Ovejero desde Tucumán.

Vidal, desde San Luis, lamentó la lesión de Ovejero y sabe que el camino se abre para una disputa exclusiva con Ponce y Landers.

"Ellas y yo andamos en un tiempo semejante. En cada carrera nos separan segundos. Es una ventaja conocer el circuito, pero al ser en mi provincia siempre es una presión extra. Trataré de relajarme y disfrutar de esta gran carrera", dijo Carla, y explicó: "Todo depende de cómo nos levantemos para la carrera. En lo personal me influye el período y estoy en esos días. Como siempre intentaré dar lo mejor".