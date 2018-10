Carla Vidal dará pelea en "Corre El Diario"

La carrera de El Diario es uno de los principales objetivos del año”, afirmó Carla Vidal (26 años). Por eso, tras su participación en la Copa Nacional de Clubes que se disputó en el Cenard el 15 de setiembre, la puntana solo se puso en mente la competencia que se correrá este domingo a las 10 por las calles de San Luis.

“Estoy en mi mejor momento del año. Vengo de correr 5.000 metros con récord personal (17’56”) y medalla de plata. Estoy en excelente forma por eso ahora quiero bajar mi marca en 10K. Sé que es un circuito difícil y por lo que estuve viendo el clima estará bastante pesadito, y quizás eso no nos ayude mucho. Pero la idea es dejar todo, como siempre”, le dijo Carla a El Diario.

En esta tercera edición, el circuito cambiará con respecto a los años anteriores. De todas maneras, Vidal, que conoce como la palma de su mano cada rincón de San Luis, indicó que eso no modificará la estrategia de carrera, “Si bien es otro recorrido, lo veo bastaste similar al año pasado. Los primeros cuatro kilómetros son en subida y después se pone un poquito mejor. La estrategia de carrera va a depender de lo que se dé en el momento”.

La puntana fue segunda en 2017 —con 36’32”— y terminó a 2’06” de María Ovejero, la ganadora. Y la tucumana es una vez más la principal candidata. Pero este domingo, Carla intentará pelearle de igual a igual desde el inicio, “ella anda bastante fuerte. Mi idea es seguirla lo que más pueda. Si se me escapa intentaré que no me saque tanta diferencia. Siempre digo que tener rivales que anden más fuerte que uno es lo mejor porque te obligan a correr fuerte. Por ejemplo, cuando corrí con Belén Casetta hice mi mejor registro personal en 10K”.

En cuanto a los objetivos, Carla es clara. "Primero que nada quiero mejorar mi registro. Y por supuesto, pelear entre los primeros puestos de la general y la local".

No será la única Vidal que estará en la línea de largada. La familia completa espera la prueba del domingo. "Estará mi mamá, mi hermano y mi cuñada. Carlitos —su hermano— llega en su mejor momento. Viene de hacer su mejor registro en 10.000 metros en Buenos Aires y está con grandes expectativas. Intentará subirse al podio de la general", subrayó.

Carla Vidal llega en un gran momento y quiere ser protagonista. Solo espera que llegue el domingo para empezar a correr.

Último cupos para la carrera

Dado que el cupo de 500 participantes se agotó y que muchos atletas quedaron al margen, la organización decidió reabrir la inscripción. Será mañana (viernes), de 10 a 14, personalmente en Lafinur 924. Esta inscripción será participativa en 5K y 10K, y saldrá $250. A estos corredores de última hora se le entregará remera "Corre El Diario 2017" y no tendrán chip para cronometraje, es decir no serán clasificados. El resto de los servicios -por ejemplo kit y medalla finisher- será igual al resto de los participantes.