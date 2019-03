UNSL: por los paros, extendieron los plazos para rendir e inscribirse

El Consejo Superior resolvió prorrogar las regularidades de las materias que vencían este mes hasta las últimas mesas de agosto.

Debido al paro que lleva adelante esta semana el gremio mayoritario de los profesores de la UNSL, la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), el Consejo Superior de la casa de estudios decidió extender los plazos para que los estudiantes rindan las materias que tienen pendientes, como también para que puedan realizar la inscripción anual y cuatrimestral para las distintas asignaturas que cursarán durante este año.

La resolución del máximo cuerpo de decisión universitaria fue este martes, por el voto unánime de sus integrantes, quienes acompañaron el pedido que realizaron diferentes agrupaciones estudiantiles, entre las que estuvieron Franja Morada y San Luis Independiente, que buscaban una finalidad en común: que los alumnos no pierdan la regularidad de las materias y, consecuentemente, que tengan más tiempo para anotarse en las cátedras y no retrasarse así en sus respectivas carreras, dos condiciones que para algunos de ellos significa mantener las becas académicas otorgadas por Nación, como son las Progresar y Pronafe (Programa Nacional de Formación de Enfermería).

Tras un debate que demandó poco más de media hora, los consejeros acordaron acompañar la propuesta —que previamente había sido tratada en la Comisión de Asuntos Académicos— de prorrogar las regularidades que vencían este mes y poner como nuevo término las últimas mesas de examen de agosto. Además, aprobaron extender las inscripciones a las materias hasta el 31 de mayo.

"Si los estudiantes incrementan sus posibilidades de retener las becas a través de una mesa de examen, creo que no amerita mucha discusión, le estamos dando la probabilidad de que modifiquen su futuro inmediato. Me parece que no estamos lesionando ningún interés ni situación particular compleja", indicó el rector de la UNSL, Félix Nieto Quintas, quien presidió la primera sesión ordinario del Consejo Superior, realizada en el Salón de los Escudos.

Paro por esta semana

Si bien la medida del Consejo Superior fue promulgada a poco menos de dos semanas del inicio del nuevo ciclo lectivo, resulta una constante de los últimos dos años, caracterizados por una ferviente lucha que mantienen los docentes de todas las universidades públicas del país, por mejores salarios y mayor presupuesto universitario.

En el corriente año, el primer gremio en decidir aplicar medidas de fuerza fue ADU, que mantendrá un paro total de actividades para lo que resta de la semana. Mientras que el Sindicato de Docentes e Investigadores Universitarios (Sidiu), que en una de sus asambleas realizadas en Villa Mercedes propuso una acción similar pero por 48 horas.

Pese a la paralización de las clases resuelta por ADU, en la Escuela Normal Mixta (donde el gremio mantiene la mayor cantidad de afiliados), solo se plegó a la medida el 80 por ciento de los profesores del secundario, quienes decidieron dar clases de 7 a 11 para no afectar el avance académico de los alumnos. Entre los reclamos que sostiene ese sindicato, está la exigencia de un aumento salarial del 20 por ciento para compensar lo perdido en 2018, más otro 30 para el año en curso y cláusula gatillo.