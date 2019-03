Cicconi dio cátedra en la Copa Desafío

Cristian Cicconi tuvo una destacada actuación en la Copa Desafío No-GI por equipos de jiu jitsu Brasileño, donde las escuelas más representativas del país presentaron sus selecciones con sus mejores luchadores.

El profesor puntano Faixa Preta (cinturón negro) de la Academia 360 compitió y desarrolló una performance impecable, en donde disputó tres luchas y logró tres victorias, la primera sobre el representante de Nueva Unión, luego al de Brasa Team y por último sobre el luchador de Lotus.

Cicconi de la categoría 85 kilos, conformó el equipo con el Faixa Preta Carlos Villamor categoría 95 kilos, head coach de la Academia 360 y Faixa Preta Alejandro Miranda categoría 75 kilos.

"Fue un gran torneo, con excelentes representantes y logramos resultados muy buenos, lo que indica que en nuestra escuela venimos trabajando con responsabilidad y mucho sacrificio", sostuvo Cicconi.

Con respecto a la evolución del jiu jitsu en San Luis, el profesor contó: "Hace ya casi dos años que estamos con la disciplina en la provincia, desde mi punto de vista veo al jiu jitsu brasileño con una buena aceptación y debemos trabajar para hacerlo más conocido, desde el primer día que iniciamos la actividad, los sanluiseños crecen en este deporte y están a nivel nacional sin tener que envidiar nada a otras provincias".

El jiu jitsu brasileño fue creado para dar igualdad a dos personas de distinto tamaño, ya que en la mayoría de las artes marciales el tamaño de la persona determina el resultado final.

"La parte competitiva, que es la parte en la que nosotros nos enfocamos, es para poder enfrentarnos contra una persona que sabe luchar y salir victoriosos, pero no debemos dejar de lado la parte recreativa que es la parte más relajada del entrenamiento, acá en la academia hacemos las dos, competitivo y recreativo, somos iguales, no hay diferencia de entrenamiento", contó Cristian.

A la hora de hablar del ejercicio físico para mantener el nivel, el profesor de la academia puntana sintetizó: "Es fácil mis alumnos entrenan a la par mía, no hay entrenamiento secreto ni nada que se le parezca, los entrenamientos son serios y divertidos en una medida justa, pero siempre pensando en el objetivo principal, ser buenos luchadores y mejores personas".

Las metas son a largo plazo, hay que entrenar y esforzarse para poder sobresalir, es por eso que "todos los alumnos de la Academia 360 San Luis tienen la posibilidad de competir y que les vaya bien, este año me tocó representar a San Luis en este prestigioso torneo. En la pasada competencia de 2018 tuvimos una representante en la Copa, Patricia Olguín y no descarto la participación de ninguno de mis alumnos en torneos venideros".

A la hora de explicar los buenos resultados, Ciccone es directo: "Todo tiene que ver con los buenos entrenamientos, una conducta deportiva constante tiene por resultado la mejora del atleta en la disciplina. Mi experiencia personal me lleva a decir que la práctica hace al maestro y me pone muy feliz ver el entusiasmo y la garra que ponen mis alumnos. Hace más de 12 años que practico jiu jitsu y desde el primer día que pisé el tatami no ha pasado un solo día que no piense en entrenar este hermoso arte, la que tomo como un estilo de vida".

Luego de esta excelente presentación en Buenos Aires, la academia sigue su rumbo.

"Nos enfocamos principalmente en entrenar y proporcionar conocimientos a cada alumno que compone la Academia 360 San Luis todo el año, no hacemos diferencia si estamos cerca de un torneo, por lo que seguiremos haciendo lo que sabemos, que es entrenar", cerró el profesor.