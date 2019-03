Alumnos de la UCCuyo luchan por cuotas más accesibles

Los aumentos de precios desmedidos llegaron también al ámbito de la educación superior privada, donde la crisis hace peligrar los estudios de los que pagan por su formación profesional. Es el caso de los alumnos de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), quienes exigen una cuota más accesible acorde a los reajustes salariales y no, como pretende la casa de estudios, según los índices inflacionarios.

Los estudiantes de la institución hicieron sentir fuerte el reclamo en las últimas semanas, con protestas en la vía pública. En principio solicitaron a las autoridades que el costo mensual no superara el 30 por ciento, contra el 47 inicial que pedía la universidad.

Tras una manifestación en la que participó un centenar de alumnos, el vicerrector de la UCCuyo, Alejandro Guzmán, anunció que el Consejo de Administración decidió bajar el aumento del 47 al 40 por ciento, del cual un 35 se aplicaría durante el primer semestre, mientras que el 5 restante se haría efectivo durante la segunda mitad del ciclo lectivo. La propuesta fue rechazada de manera uniforme por el claustro estudiantil, que inclusive realizó una presentación formal en el Programa de Defensa del Consumidor de la Provincia, ya que argumentan que los porcentajes pretendidos por la casa de estudios privada imposibilitarían continuar con sus respectivas carreras.

"Durante todo el 2018 pagué 60 mil pesos, sin sumar la movilidad, las prendas exigidas para cursar y los apuntes. En mi carrera el año pasado éramos setenta y cuatro estudiantes, ahora somos quince nada más porque es impagable", dijo Valeria Zambrano, alumna de segundo año de Instrumentación Quirúrgica, que durante la cursada anterior llegó a abonar hasta 2.500 pesos mensuales en concepto de cuota.

Sin embargo, el caso de la joven no es el más complicado. Por ejemplo, para los nuevos ingresantes de Abogacía, el valor final que estableció la casa de estudios, ascendería a unos 6.278 pesos por la matrícula anual, mientras que por mes deberían desembolsar 7.000 pesos en cuota (según el cálculo sobre un incremento de solo el 40 por ciento y no del 47). A partir de los años subsiguientes, esos montos se reducen, pasan a ser menores.

Los estudiantes señalaron que la peor complicación es para los que siguen Medicina, quienes en el inicio abonan 13.100 pesos, a lo que se añaden unos 3.700 extra en concepto de inscripción, lo que da un total de casi 17 mil pesos.

Si bien el descontento de los estudiantes se centra en el excesivo costo de las cuotas, también apuntaron contra las instalaciones de la UCCuyo: "Tiene una biblioteca con libros desactualizados, escasos ejemplares y diez mesas para la totalidad de los estudiantes, aulas que no están ambientadas para las altas y bajas de temperaturas y calles de tierra en mal estado", indicaron en un comunicado.