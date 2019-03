Merlo: cinco postulantes se anotaron para competir por la Intendencia

Entre los que aspiran a suceder a Miguel Ángel "Rody" Flores, hay un ex concejal, dos actuales ediles y dos comerciantes.

La contienda que definirá al próximo intendente de Merlo tiene confirmados a los precandidatos que pelearán por la jefatura de esa Comuna. En total son cinco los postulantes a suceder a Miguel Ángel "Rody" Flores, quien entregará el mando en diciembre, tras ejercer durante un solo período. La elección en la ciudad del Departamento Junín, la tercera de la provincia con mayor cantidad de habitantes, también será para renovar cinco bancas en el Concejo Deliberante.

Tras el cierre de listas durante el fin de semana, en vistas a las Primarias Abiertas Simultáneas (PAS) del 21 de abril y a la elección general que se realizará el 16 de junio, los anotados para pelear por el Ejecutivo municipal de Merlo son Mariano Stinga por Frente Unidad Justicialista; Edgar "Gareca" Amaya por Frente Juntos x la Gente; Juan Álvarez Pinto por Frente San Luis Unido; Luis Sánchez por Unidad Ciudadana y Juan Carlos Trento por el Movipro.

Entre la pluralidad de contendientes se destaca la participación de Stinga como candidato del oficialismo provincial, tras dos postulaciones al cargo en 2011 y 2015 por Socialismo Merlino. Sin apartarse de su ideología política, el también ex concejal durante dos períodos, dio su confirmación a la convocatoria del jefe de Estado puntano, Alberto Rodríguez Saá, quien irá por la reelección, encabezando el Frente Unidad Justicialista.

"Participamos sin demasiada especulación, pero sí interesados en generar un frente que pueda frenar las políticas del macrismo en el Municipio y también en la provincia, para que no ingresen. El Gobernador me ofreció muy amablemente el cargo y acepté porque mis convicciones y el trabajo de toda una vida en política me hicieron entender que es donde tengo que estar", dijo Stinga, quien resumió su plan en evitar el avance de la pobreza y trabajar por el mejoramiento de los servicios públicos.

Dentro del Frente Juntos x la Gente, Amaya obtuvo el consenso, en el ámbito merlino, del sector que lidera el senador nacional y candidato a gobernador, Adolfo Rodríguez Saá.

"Vengo preparándome hace mucho tiempo para este desafío, desde la militancia y con la idea clara de que nuestro principal contrincante es Álvarez Pinto. Vamos a trabajar por la gente, sin generar grescas ni ningún tipo de discusión con los que personalmente considero mis compañeros", indicó el actual presidente del Concejo Deliberante de Merlo.

El candidato al Municipio de Merlo por la lista Avanzar y Cambiemos (encabezada por Claudio Poggi como postulante al Ejecutivo provincial), Álvarez Pinto, actualmente ocupa también una banca como edil, un cargo que en pleno inicio del año combinó con actos de campaña que incluyeron reuniones con los vecinos.

"Estamos seguros que escuchando a los vecinos nos pueden trasladar sus problemas, algo que analizamos con nuestro equipo técnico para elaborar un plan estratégico para la Villa de Merlo", dijo el joven radical en un video difundido por las redes sociales.

Pese a que el Movipro forma parte del Frente Juntos x la Gente, no habrá interna para dirimir el puesto a intendente.

El movimiento comunal identificado con el kirchnerismo nacional alineado con Agustín Rossi, Unidad Ciudadana, también lleva su candidato, Luis Sánchez. "Proponemos la preservación y cuidado de la sierra, que es nuestro medio de vida, como también proyectos colectivos de trabajo para una integración de todos los sectores sociales. Queremos recobrar la identidad merlina", sostuvo Sánchez, quien proviene del sector comercial, al igual que Trento, especializado en bienes raíces.