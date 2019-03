Raly Barrionuevo: "Comencé de nuevo a escribir"

Cansado, pero alegre por la temporada de verano que pasó, la cantidad de fechas en las que participó y con ganas de volver a la ciudad de Antonio Esteban Agüero, Raly Barrionuevo estará presente este sábado en la peña de "El Tono" en la Villa de Merlo que se celebrará en el club "San Martín" de la localidad a las 21. Antes, dialogó con Etc. sobre su relación con el pueblo del microclima, sus planes para el 2019 y el mundo de la música que lo dejó perplejo por el uso de la inmediatez en algunos artistas.

—¿Cómo preparás el regreso a los escenarios de Merlo?

—Para mí siempre es bueno regresar a Merlo porque es un lugar que me gusta mucho y lo disfruto. Además, tengo muchos amigos que me esperan. Cada vez que voy lo siento muy familiar.

—También te gusta la literatura de Agüero, ¿Cómo lo conociste?

—Mis amigos de la localidad me regalaron libros de poemas cada vez que llegaba. Con el tiempo su bibliografía se transformó en material de consulta. Merlo no me une solo con la música, sino con el poeta que me parece uno de los más importantes del folclore y la literatura argentina.

—¿Qué es lo que rescatás cada vez que salís a visitar otros lugares con tu música?

—Mi interés en las ciudades no pasa solo por lo topográfico, sino también por lo cultural. Me gusta indagar por donde voy.

—¿Cómo viviste la temporada de festivales?

—Fue muy larga e intensa porque comenzamos los primeros días de enero. Luego de las fechas en San Luis regresaré a Unquillo para descansar en casa y retomar mis proyectos.

—¿Tuviste la oportunidad de conocer nuevos colegas en los escenarios?

—Sí, me encontré con gente muy interesante que no aparecen en los primeros planos de los festivales, pero si tienen su valor. Es una camada de la nueva canción que surge a pesar de que muchos prefieren la inmediatez o lo comercial. Algo que siento que es pan para hoy y hambre para mañana, no solo en el sentido artístico, sino en lo espiritual. Me encontré con artistas interesantes que se escapan de lo inmediato. Viven un proceso que surge, lleva su tiempo y sigue de pie a pesar de todo.

—¿Te tomarás un tiempo para componer nuevas canciones?

—Comencé de nuevo a escribir. Vienen ideas que resultan nuevas, algunas me gustan, otros toman su curso y otras quedan ahí. Pero sí, es una etapa interesante para mí la composición. Además retomaré el proyecto de "Hermanohormiga" que tengo con Lisandro Aristimuño para darle una vuelta de rosca.