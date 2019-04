Córdoba: además de violarlo en manada, le robaron el sueldo

La fiscal que investiga el abuso sexual grupal contra un joven de 25 años con problemas cognitivos, en la localidad cordobesa de Sebastián Elcano, amplió este viernes la imputación a los siete acusados y agregó el delito de hurto ya que se habría probado que le robaron el sueldo a la víctima.

"Le robaron dinero. Cuatro mil pesos en efectivo que tenía en su poder porque había cobrado la quincena por el trabajo que desarrolla en negro en la comuna ", según confirmó el abogado de la víctima, Carlos Nayi, a ElDoce.tv.

El miércoles declararon algunos de los imputados ante la fiscal Fabiana Pochettino, pero negaron los hechos, mientras que otros usaron su derecho de negarse a declarar y permanecerán detenidos en el penal de Cruz del Eje.

En cuanto a la situación de la víctima, el abogado señaló que "está recibiendo la contención brindada por el ministerio de Justicia de Córdoba y los organismos correspondientes".

El ataque al joven ocurrió el 16 de febrero pasado y la denuncia fue realizada el último 18 de marzo, cuando el caso se hizo conocido por la difusión de un video.

En tanto, José Dantona, abogado de tres de los acusados, confirmó ante la prensa local este viernes que pedirá la "liberación inmediata" de sus defendidos.

"Hay una ausencia probatoria increíble como para que estas personas estén privadas de la libertad. No hubo violación", indicó el letrado. Además dijo que en el expediente, el certificado médico dice que la víctima "no presenta ninguna lesión anal; no se puede creer que un video sea lo único que haya como prueba".

Según el abogado, los dueños del lugar en donde se hizo el asado "no estaban presentes" en el momento, sin embargo, siguen detenidos.