En menos de dos días destrozaron dos plazas de Villa Mercedes

En menos de una semana, dos espacios verdes fueron blanco de vandalismo. Uno es una de las plazas del complejo urbanístico La Ribera y el otro está ubicado en el barrio Santa Rita. En ambos destrozaron mobiliario de cemento que fue construido por las cuadrillas municipales de Obras Públicas. Todavía no lograron dar con los responsables y preocupa la frecuencia con la que sucedieron los hechos.



El primero fue a comienzos de semana. Vecinos de La Ribera se comunicaron con la Municipalidad cuando descubrieron que la plaza ubicada en la manzana 7000, entre las calles Ibáñez y Leonor Landaburu de Catnich. Miguel Orquera, uno de los residentes que se encarga de cuidar el espacio, contó que apenas vio los destrozos se comunicó con la Comuna. En el lugar apareció una montaña de escombros: eran los restos de un mural que levantaron el día de la inauguración, en diciembre de 2016. También rompieron una de las calesitas y tiraron los cestos de basura que están hechos con hormigón. La plaza lleva el nombre de "Helena María y Federico Harriague", dos hermanos desaparecidos en la última dictadura militar.



Aunque todavía no identificaron a los responsables, según los vecinos, podría ser un grupo de jóvenes de la zona. "Lo que sabemos con certeza es que fue durante la noche, al igual que en el barrio Santa Rita. Si bien no tenemos a nadie identificado, pensamos que es un grupo de chicos grandes, porque los materiales que rompieron son pesados", comentó Virginia Scally, responsable de la Secretaría de Espacios Verdes.







También rompieron los juegos y se llevaron bancos.





En cuanto a la "Luna Martínez", que está sobre las calles Tallaferro e Hipólito Irigoyen del Santa Rita, Scally señaló que los daños fueron menores ya que solo se redujeron a los canteros y a las paredes de uno de los edificios linderos. "En este caso se trata de una plaza que estaba en plena refacción ya que la inauguran el sábado (hoy), por lo que el malestar es aún mayor, aunque las cosas que hayan roto no fueran muchas. Por suerte después de que ocurrió, se pudo poner en condiciones para la inauguración", comentó la funcionaria. En el espacio verde también colocaron bancos, mesas y juegos. El corte de cinta será a las 15.



Scally contó que en ambos casos tomarán medidas, además de reparar los daños. "Vamos a hacer la denuncia en las correspondientes comisarías. De todos modos aconsejamos que en estos casos, lo mejor es comunicarse con la Policía, ya que atentar contra los bienes públicos es un delito contravencional o penal, dependiendo la gravedad. Apenas conozcan de casos similares o si fueron testigos, deben comunicarse al 911 o al 101 (líneas telefónicas de seguridad) y hacer la denuncia de inmediato", insistió la responsable de Espacios Verdes.



En el barrio Santa Rita, los canteros después de los arreglos.





Por último, destacó que no consideran que los hechos sean "intencionales, sino más bien son aislados pero sin duda son dañinos".

Lafinur: sin novedades

La semana pasada los vecinos de la cuadra fundacional de la ciudad amanecieron con malas noticias. La plaza Lafinur había sido blanco de vandalismo. Un grupo de jóvenes que quedó registrado en una cámara de la zona, sería aparentemente el autor de los bancos rotos y las grandes macetas quebradas. La Secretaría de Espacios Verdes realizó la denuncia pero todavía no hay novedades sobre los vándalos.