El gobernador inauguró el parque “Catalina Poblet”

Está totalmente parquizado y entre sus senderos hay acacias, paulownias, lavandas y romeros. Unos 150 obreros lo mantienen día a día. Ahora harán un concurso de esculturas que decorarán el paseo. "Somos un pueblo donde manda la naturaleza. Entre todos le agregamos valor a nuestros paisajes", afirmó Alberto Rodríguez Saá.

Con una recorrida y el acto inaugural, Alberto Rodríguez Saá, dejó habilitado el parque “Catalina Poblet” ubicado en cercanías de Terrazas del Portezuelo, una parquización y el embellecimiento de los espacios verdes que circundan la actual Casa de Gobierno puntana.

También participó del acto el ministro de Obras Públicas, Felipe Tomasevich y uno de los técnicos responsables de la parquización, Juan Ignacio Villegas.

Al llegar, Alberto realizó un recorrido de 800 metros por uno de los caminos internos del edificio gubernamental que forma parte del parque. Durante el paseo los técnicos le explicaron las tareas realizadas y le contaron qué especies fueron plantadas y cómo desarrollaron la tarea.

En el predio fueron plantados lavandas, romeros, arbustos, pauwlonias y acacias que redean los senderos donde se puede practicar trekking.

Los encargados de las tareas de jardinería, parquizado y mantenimiento del predio son 150 trabajadores del Ente Control de Rutas.

Durante la inauguración también quedó habilitada una base de carga para las máquinas de cortar césped que funcionan a baterías de litio. Todas las herramientas poseen tecnología innovadora y son amigables con el medio ambiente.

Durante el acto también quedó abierto el concurso de escultores que se desarrollará en el parque y que funcionará como “Museo a Cielo Abierto”. La idea es que el certamen se haga todos los años.

El “Catalina Poblet” es el primer parque que rodea el predio de Terrazas del Portezuelo. Hay otros que están en pleno desarrollo en cuanto al desmalezado, parquizado, plantado de especies y demarcación de sus respectivos paseos.

Luego de recorrer 800 metros, observar las plantas que le dan vida y saludar a obreros que trabajan en la plaza, vecinos y atletas que se acercaron a presenciar el acto, el gobernador se mostró feliz por la inauguración.

“Estoy muy feliz, contento. San Luis tiene 79.000 kilómetros cuadrados de superficie y somos un poco más de 500 mil habitantes. Es decir que hay 6 o 7 habitantes por kilómetro cuadrado. Somos un pueblo donde manda la naturaleza. Somos pocos ocupando un enorme espacio. La naturaleza nos dio paisajes diferentes y maravillosos. Desde un salina hermosa, que podemos ver desde aquí hasta lagos, montañas, cerros, ríos, arroyos cristalinos y zonas con una pampa hermosa, llena de riqueza. Eso somos. Entonces cuando vemos este trabajo, que es una alianza con la naturaleza, uno queda maravillado y dice ‘Somos San Luis’. Estoy contento y muy orgulloso. Felicito a los placeros y placeras de las Terrazas del Portezuelo. ¡Qué trabajo han hecho, qué grandes!. Felicito a los trabajadores y a quienes están dirigiendo este programa con muchísimo cariño”, remarcó el gobernador.

“Aprendí muchísimo en estos 800 metros que caminé junto al técnico y los trabajadores recién. Me contaron sobre cada planta, la historia de cada una y cómo fueron adecuadas para nuestro clima y nuestras Terrazas del Portezuelo. Uno tiene lugares que no son tan lindos o no son muy agrestes. Y para convertirlos en un jardín uno tiene que imaginarlo. Es un trabajo de artistas. Y nosotros tenemos placeros y placeras que son artistas, con mucha imaginación. Entre todos le agregamos valor a nuestros paisajes”, agregó Alberto.

“Recién se me acercaron deportistas para sacarse fotos conmigo y me dijeron que este es un lugar ideal para practicar deportes aeróbicos. Me dijeron que están preparándose para correr la maratón de 42 kilómetros. Tendrán que bajar y subir por estas sierras. Los felicito”, agregó ante los aplausos de la gente.

“Este es un paseo, pero habrá muchos otros que ya están en proceso de finalización. Uno es más bonito que otro. Para darle nombre a este paseo imaginé, pensé en una mujer puntana que pintaba flores. Catalina Poblet. Hace años cuando uno iba a un casamiento, un bautismo o a alguna fiesta llevaba de regalo alg´n cuadro. Y mucho elegíamos las flores que pintaba Catalina Poblet. Todas eran obras de la naturaleza puntana. Podemos decir que en cada casa de San Luis hay una obra de Poblet. Por eso para este paseo pensé en el nombre de Catalina Poblet, en homenaje a nuestras mujeres, a nuestros artistas”, sostuvo.

“Sigamos trabajando, le estamos haciendo bien a San Luis con estas obras. ¡Gracias a los artistas de Pinta San Luis, qué orgullo!. Estoy muy agradecido a nuestros pintores y escultores, jardineros placeros por su labor. Y apostemos por este concurso de esculturas. Hagámoslo el año que viene y el otro y el otro porque seguro vamos a estar acá el año próximo. Sigamos dándole valor a nuestra tierra puntana. Antes había mucho gris, mucho cemento. Y le pusimos color a la provincia. Hoy cada uno le pone colores a sus casas y es algo lindo porque significan alegría, son esperanza. Es pintar nuestros sueños”, cerró Alberto.