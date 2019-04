La reforma del estatuto de la UNViMe suma voces en contra

Después que la Federación Universitaria Villa Mercedes (FUViMe) alertara sobre las reformas del estatuto de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) que hizo la actual gestión, encabezada por el rector organizador David Rivarola, sin consultar al resto de los claustros de la casa de estudios, el reclamo cobró más fuerza: difundieron un comunicado con los cambios a los que se oponen y recibieron la adhesión de tres centros de estudiantes, los gremios docentes, graduados, el personal no docente y cerca de cien organizaciones nacionales (como Conadu, CTA, Fedun, entre otras) y provinciales. Los profesores presentaron un amparo en la Justicia Federal, en tanto que los estudiantes quieren convocar a una asamblea para la semana que viene.

En el documento denuncian que la modificación fue "construida a puertas cerradas y sin la participación de ninguno de los claustros universitarios", y remarcan los cambios en las condiciones para ser candidato a rector y vicerrector, la eliminación de los No docentes de los Consejos de Escuela y "el consecuente aumento exacerbado del poder de decisión del claustro docente llegando a un 72%, dejando al cogobierno tan solo como una fachada, en desmedro de la participación de los demás sectores en el gobierno universitario".

"Nos sentimos muy acompañados, estamos muy contentos de que tantos sectores se unan a esta lucha de la UNViMe, que costó tanto trabajo tenerla y hoy retrocedemos 100 años en la educación. Estamos tratando de llamar a una asamblea, pero probablemente la realicemos la semana que viene, porque en esta se nos juntó el feriado de Semana Santa. Venimos conversando y la indignación de lo que está pasando es en los cuatro claustros; estamos tratando de buscar medidas entre todos y ver cómo resolverlo. Creemos que el rector no nos da vía de diálogo porque a partir de las denuncias que hemos hecho no ha convocado a ninguna instancia para conversar", manifestó Ana Clara Videla, integrante de la FUViMe.

Asimismo, la Asociación de Docentes e Investigadores (ADOI) y el Sindicato de Docentes Universitarios de la Provincia de San Luis (SINDUPSL) tampoco se quedaron con los brazos cruzados. "El rector tenía que venir a resolver pero está generando un marco con muchísimo conocimiento de cómo acomodar las cosas a favor del equipo que quiere gobernar la universidad. Si voy a cambiar el estatuto tengo que consultarle a la comunidad universitaria, no puede ser arbitrario. Hay un montón de irregularidades, la FUViMe ha denunciado que muchos chicos que tienen becas son candidatos del partido político que representa a la gestión. Que los docentes concursados tengan que revalidarlos, eso no se hace, una vez que se tomó el concurso y se homologó, ya está. El cambio de estatuto no es aceptable. Ha generado muchísimo revuelo entre los docentes", sostuvo Diego Saber, el secretario general de Sindupsl.

El gremio, que nuclea a unos cien profesores de la institución, presentó un recurso de amparo en la Justicia Federal para impugnar la reforma pero, por ahora, no han obtenido respuesta. "No es que seamos retrógrados, no se trata de ser vanguardistas para beneficiar a un grupo que viene de otra universidad y que no nos permite poner la impronta villamercedina. Pero venimos con bajo porcentaje de resolución desde lo legal, cada vez que lo propusimos no nos han respondido favorablemente", remarcó.