¿Charco For Ever?

El estadio “Juan Alberto García” de Resistencia donde mañana jugaría la revancha Estudiantes frente a Chaco For Ever a las 16:30, amaneció inundado, pero drenó en la siesta del sábado. El pronóstico anuncia lluvias por las próximas 24 horas ¿se jugará?

Futuro incierto a menos de 24 horas para el partido de vuelta entre Chaco For Ever y Estudiantes de San Luis por los play off de la segunda etapa de la Reválida del Torneo Federal A, previsto para las 16:30 del domingo.

El estadio “Juan Alberto García” de Resistencia amaneció totalmente inundado y, si bien es cierto que mejoró mucho por el sistema de drenaje para las primeras horas de la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias abundantes para la tarde de hoy y para todo el domingo, lo que hace peligrar el partido.

Fueron 200 milímetros en pocas horas los que transformaron a “El Gigante”, como se conoce popularmente al estadio “Juan Alberto García” de Chaco For Ever, en una laguna. Más tarde una nueva imagen publicada por el medio “Entretiempo” de Chaco demuestra que el agua bajó y llegaría en condiciones.

El dato desalentador es que se esperan probabilidad de chaparrones y tormentas. Vientos leves del sector este, parta toda la tarde del sábado, más lluvias y tormentas para la madrugada, mañana y tarde del domingo.

La última palabra la tendrá el árbitro correntino Jorge Nelson Sosa, que revisará el campo de juego una hora antes del horario de inicio y definirá si el partido debe jugarse.

La serie está igualada 0 a 0 y el partido del domingo es definitorio, ya que solo hay lugar para uno en la próxima ronda. Cualquier empate llevará el partido a definición por penales.

Nota relacionada:

La lluvia complicó la revancha de Estudiantes en el campo de Chaco For Ever