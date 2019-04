Realizan mejoras en una obra clave para el campo

Desde la semana pasada, el gobierno provincial comenzó a intervenir una obra que es clave para el sector agropecuario. A través del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura, realizan mejoras en el Acueducto del Oeste, un conducto que recorre 630 kilómetros, atraviesa los departamentos Dupuy, Pedernera y Pueyrredón y abastece con agua cruda a más de 220 productores.

La obra le demandó al Ejecutivo provincial una inversión de casi 44 millones de pesos y, luego de 180 días, permitirá una mejora en la provisión del recurso hídrico que los establecimientos utilizan con fines productivos, principalmente en los sistemas ganaderos, y que incluso algunas localidades captan para potabilizar.

Si bien las cañerías no han presentado fallas concretas, tienen problemas de deterioro por el uso y el paso del tiempo. "Usualmente, al acueducto se le hacen las tareas de operación y mantenimiento diarias que realizan las máquinas, pero cada cierta cantidad de años hay que hacer algunas reformas a gran escala. Eso es lo que estamos haciendo ahora", explicó Fernando Yanzón, jefe del Programa Infraestructura Hídrica.

La primera etapa del trabajo comenzó en los obradores de la empresa Rental, que obtuvo la concesión, con el armado de las válvulas y cámaras que van a colocar en el terreno en reemplazo de las que ya están dañadas.

La semana pasada ya dieron inicio a la segunda instancia de la obra, que se irá completando durante los próximos meses y que afectará a los distintos tramos del conducto. (Ver "Harán cortes...").

"Las tareas consisten en revisar todo el sistema de regulación, es decir, las válvulas de control que regulan la presión para no tener problemas y que no rompan los caños cuando se excede la fuerza del caudal. Hay muchas que vamos a reparar y otras que vamos a reemplazar por nuevas", detalló Yanzón. Al mismo tiempo, harán mejoras en 22 de las casillas que contienen todo ese equipamiento y cambiarán otras ocho que están deterioradas.

Asimismo, pondrán 95 válvulas de aire nuevas. "Tienen la función de llenar de aire cuando el acueducto presente un corte o una apertura, para que el caño no se aplaste. Y, también, a la inversa: cuando se llena el conducto de agua, hay que quitar el aire por esas mismas válvulas", dijo.

Finalmente, cambiarán otras 38 válvulas que sirven para quitar las suciedades, como tierra y arena, que ingresan en los tramos más profundos del recorrido de la tubería, donde suelen depositarse desechos sólidos que pueden obstruir el paso correcto del agua.

La obra también incluye la limpieza y el desmalezado de la traza, en una extensión aproximada de 50 hectáreas en donde se han acumulado yuyos y en donde es necesario nivelar y emparejar el terreno.

La provisión de agua cruda es una de las necesidades más grandes de los establecimientos productivos, y la disponibilidad del recurso es una de las grandes ventajas que tiene la provincia para el sector agropecuario. Puntualmente el del oeste "es uno de los acueductos más importantes de San Luis y esta obra permitirá garantizar una mayor calidad del servicio", valoró el funcionario.

Harán cortes en un ramal

San Luis Agua, ente encargado de distribuir el recurso en la provincia, informó a los usuarios que deben tomar ciertos recaudos cada vez que los obreros realicen un corte para trabajar.

"La idea es que estas interrupciones en el servicio causen el menor problema posible a los productores. Por eso, son trabajos rápidos que no duran más de dos o tres días", aclaró el jefe de Infraestructura Hídrica.

La semana que viene intervendrán en el ramal VII, que comienza en Varela y finaliza su recorrido en La Horqueta, en el límite con Mendoza.