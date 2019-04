"Circo librí", una compañía familiar

Mientras que uno se dedicaba a los malabares en La Pampa, la otra daba cátedra de acrobacias aéreas en Bariloche. Autodidactas, pero responsables en aprender las técnicas para crecer en el maravilloso mundo del circo, Enzo Wiggenhauser y Florencia Martínez Saraevich se conocieron en el aire y se enamoraron. Juntos decidieron formar "Circo Librí", la compañía de circo que los ancló en San Luis como compañeros, colegas y familia.

Sus caminos se cruzaron en La Pampa, pero cuando Enzo llegó a Potrero de los Funes en el verano de 2018 para hacer temporada teatral en las calles del pueblo, la entusiasmó a Florencia para que vivan juntos la experiencia de acoplar sus vidas en San Luis. Recién en julio decidieron mudarse a la localidad y así comenzar con el proyecto que los nucleó como artistas.

En la actualidad, los dos están en la búsqueda de un espacio físico para que el semillero de cirqueros se posicione en la provincia y logre que los trabajadores de la disciplina cuenten con los derechos que les corresponden.

"Estamos en la lucha de que el circo tome la importancia que requiere como cualquier otra profesión. Buscamos tanto una estabilidad laboral como el reconocimiento de la gente. Que nos conozcan, nos valoren y dispongan de nuestros servicios", expresó Enzo que junto a Florencia realizan espectáculos callejeros a la gorra, fiestas privadas y animan cumpleaños y encuentros empresariales.

Antes de cruzarse y enamorarse de Florencia, Enzo comenzó a incursionar en el circo. Tenía 15 años y los malabares y las clavas volaban en los semáforos de La Pampa. Florencia, por su parte, en la Patagonia, volaba por los aires y buscaba una formación de teatro que la complete académicamente.

"Tomé clases y talleres de técnica y movimiento, pero siempre de manera independiente. Siento que logré muchas cosas, pero en Bariloche no contaba con un espacio donde me sintiera contenida como trabajadora del circo. No había un lugar de intercambio", contó la acróbata.

Las experiencias autodidactas de los dos los llevaron a replantearse el sentido de la compañía y de qué forma presentarlo en la nueva ciudad.

"Más allá de brindar un espectáculo, quisimos formar un lugar donde se nucleen todos los artistas de circo de la ciudad, como también los que vienen en el futuro. Sabemos que es una actividad que está en auge y deseamos que se le tome el valor que realmente se merece", explicó, tozudo, Wiggenhauser.

Durante el verano, "Circo Librí" hizo su temporada en el paseo de los artesanos de Potrero de los Funes. En un anfiteatro acondicionado por la dupla, realizaron más de 45 funciones a la gorra para toda la familia, turistas y vecinos del pueblo.

"También organizamos el primer festival 'Potrerito' que reunió compañías de circo y teatro de la provincia, del país y de Brasil. Para nosotros fue totalmente exitoso y un claro ejemplo de que podemos unirnos con nuestros colegas para hacer buenos espectáculos, como el público se merece", agregó el payaso.

En la actualidad, Florencia y Enzo, con sus dos hijas a cuestas que los acompañan con paciencia y carisma, realizan el espectáculo "TeBailo", dirigido por la actriz y clown Carolina Vincenti. Quienes los quieran contratar pueden buscarlos en las redes sociales como "Circo.Librí".

"El circo es una actividad en la que lo damos todo. Queremos que la gente valore lo que proponemos. Desde el armado de la función hasta los aplausos finales", concluyó Florencia.