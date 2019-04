Frontera, Bailone y Lucero, la sangre nueva en Pedernera

Son los candidatos a intendente, viceintendente de Villa Mercedes y diputado provincial por el departamento, respectivamente. Ayer hablaron ante una multitud que fue al club Colegiales.

Además del gobernador Alberto Rodríguez Saá (quien cerró el acto) y del candidato a vicegobernador, Eduardo Mones Ruiz, en el escenario tuvieron una destacada participación los distintos candidatos por Villa Mercedes y el departamento Pedernera, quienes dieron sus discursos ante más de diez mil personas que llenaron la cancha del Club Colegiales.

Los ojos se posaron en la sangre joven. Maximiliano Frontera, el más experimentado de la camada y candidato a intendente de la ciudad, realizó una serie de promesas ante la gente. "La juventud no solo es el futuro, por eso vamos a formar la Secretaría de la Juventud y de la Mujer para que estén activamente participando en las decisiones políticas de nuestra ciudad. Necesitamos un Municipio que trabaje codo a codo con la provincia. Vamos a trabajar por la seguridad vial, que no haya más baches, vamos a mejorar las condiciones de cada habitante, trabajaremos en las escuelas barriales, deportivas y sociales, para que sean una actividad de contención para los niños", expresó enérgico.

Su compañera de fórmula, Verónica Bailone, manifestó: "Queremos una ciudad que nos incluya a todos y todas, que el Municipio esté a las alturas de las circunstancias, que podamos salir con nuestras familias y vecinos. Queremos una ciudad limpia y ordenada que nos permita ser felices. Queremos hacer un Municipio de puertas abiertas, de brazos abiertos, que nos cobije a todos. En donde reine el amor y la igualdad".

Otra de las jóvenes que tomó el micrófono fue Anabella Lucero, quien encabeza la lista para diputados provinciales por Pedernera. "Hoy damos la cara y nos hacemos cargo de cada una de las cosas que vamos a desarrollar en el futuro. Quienes integramos la lista vamos a ayudar a trabajar a nuestro futuro gobernador reelecto. A los jóvenes de nuestra provincia les digo que no tengan miedo de ser protagonistas, de generar su propio espacio de trabajo, desde la cultura, el deporte. El Alberto los abraza con cada una de las acciones que lleva adelante en San Luis".

Además hubo lugar para los más experimentados como Joaquín Surroca, segundo en la lista de candidatos a diputados provinciales, quien hizo un enérgico discurso. El actual vicegobernador, Carlos Ponce, nacido en Villa Mercedes, será candidato a diputado nacional por San Luis, fue otro de los oradores de la soleada jornada mercedina.