“La música te hace viajar”

A pesar de que no visita Argentina desde el 2016, el cantante mexicano se ganó un público en el país gracias a internet y un mensaje optimista que no reconoce fronteras.

La voz recorre miles de kilómetros y llega clara y limpia al teléfono. En tiempos donde la tecnología recorta distancias que antes parecían inabarcables, las palabras de Caloncho viajan desde la ciudad mexicana de Guadalajara hasta la provincia de San Luis y se sienten cercanas. La misma calma y calidez que transmiten sus canciones parecen invadir a un artista que en poco tiempo, con su estilo playero y descontracturado, logró conquistar a su país y se ganó un público en el resto de Sudamérica, incluso en Argentina a pesar de que su última visita a nuestras tierras fue hace tres años.

“Es una cuenta pendiente volver. Ya me urge, no puede ser que pase tanto tiempo sin visitarlos”, se excusa en diálogo con Cooltura, el hombre que lleva en su pasaporte el nombre de Óscar Alfonso Castro Valenzuela. Es que, con el apodo que le puso su abuelo en la infancia y con el que no dudó en empezar su proyecto, el mexicano pertenece a una generación de cantautores y bandas que han gozado del servicio de las redes sociales para hacer trascender su música a través de límites que, como en este caso, él pocas veces cruzó.

Porque si de algo puede presumir Caloncho es de haber logrado que su propuesta independiente tomara forma y le diera frutos en pocos años. Si en el 2011 era un joven de bigote y remeras coloridas que componía con su guitarra y le cantaba a sus amigos, hoy es una figura con una carrera consolidada, dos discos editados, dos más listos para salir a la luz, colaboraciones con una gran cantidad de reconocidos intérpretes y nominaciones a los Grammy latinos, entre otros logros.

Su gran salto a la escena musical fue con un EP llamado “Fruta”, que contaba con apenas cinco canciones que le permitieron despertar la atención del público. Tras un éxito feroz, logró remasterizar ese primer lanzamiento, agregar más temas y transformarlo en “Fruta Volumen II”, un disco en el que no sólo logró asentar las bases de su música, sino también forjar una imagen y un concepto muy claro. El sencillo que lo catapultó fue “Palmar”, casi un manifiesto de lo que pretendían sus canciones: transmitir el optimismo y la calma, con los sonidos de las olas del mar de fondo.

“Es una búsqueda, un ideal. Lo bueno es que es como un músculo, se requiere disciplina, se ejercita todos los días, crece y se fortalece. ‘Optimista’ (NdR: primer single de su segundo material discográfico ‘Bálsamo’) se hizo así tratando de tener aforismos y axiomas positivos a los que puedes recurrir, y que una vez que los pronuncias, te programas”, explicó.

Sus únicas visitas a Argentina fueron en noviembre de 2015 y mayo de 2016, ambas a Buenos Aires. Pero Caloncho sabe que tiene un nicho de seguidores en el país que hace saber su fidelidad en las redes sociales. “Están todo el tiempo preguntando cuándo voy para allá, y me encanta que eso suceda. Trascendimos las fronteras. La música te hace viajar literalmente”, dijo.

Además de con el público, tiene un vínculo estrecho con la producción musical argentina. “Es un país melómano, con gran des letristas y compositores que crearon la histórica del rock y la canción en español. Yo particularmente crecí escuchando a Los Fabulosos Cadillacs y a Los Cafres”, contó. En la escena actual y más independiente, es amigo de la cordobesa Daniela Spalla, y reconoce otros proyectos como el de Rosario Ortega, Hipnótica, Bandalos Chinos y Dread Mar I.

Sin embargo, desde sus últimos viajes a nuestro país, el mexicano ha madurado como artista y también como ser humano. “Eso es algo que a todos nos pasa. Ya pasó el tiempo, uno crece y aprende con lo que le toca experimentar todos los días. Estos tres años han sido muy activos musicalmente para mí y he aprendido muchísimo de todo lo que me gusta hacer, presentar, escuchar, y de qué manera ser mejor cantante, compositor, intérprete y guitarrista”, confesó.

A tal punto la vida le ha cambiado que el EP que publicará este mes está dedicado completamente a su reciente paternidad. En setiembre verá la luz el otro proyecto que se trae entre manos: el disco de un dueto que realizó con David Aguilar, otro gran cantautor mexicano.