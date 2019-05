Ajax dio un paso importante hacia la final

El Ajax de Holanda, con el internacional argentino Nicolás Tagliafico, sorprendió hoy al Tottenham Hotspur inglés, dirigido por su compatriota Mauricio Pochettino, al derrotarlo 1 a 0, de visitante, en el partido de ida de una de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa.

El encuentro se disputó en Londres y fue arbitrado por el español Antonio Matheu López.

El gol de la victoria del conjunto holandés fue anotado a los 15 minutos del primer tiempo por Donny van de Beek quien remató con un derechazo abajo, desde el centro del área del Tottenham, que se metió junto al palo izquierdo del arquero Hugo Lloris.

La ventaja lograda por el Ajax ahondó el desconcierto de los locales que fueron dominados desde el inicio del juego y mostraron serias dificultades para la recuperación de la pelota.

Tagliafico, tuvo un discreto desempeño y fue amonestado por una jugada peligrosa contra Christian Eriksen a los 30 minutos de la primera parte. La tarjeta amarilla condicionó al ex Independiente durante todo el partido ante el riesgo de sufrir una expulsión.

En la parte complementaria, el Tottenham intentó empujar a su rival en busca de la paridad, aunque no generó situaciones claras de riesgo. Esta dificultad fue detectada por el entrenador Pochettino, quien realizó algunos cambios, entre ellos el ingreso del argentino y ex jugador de Estudiantes de la Plata, Juan Foyth, pero las modificaciones no le dieron resultado.

Ajax lució muy sólido, aún cuando no pudo aumentar la diferencia pero supo

soportar las embestidas del conjunto inglés para quedarse con una valiosa victoria, que le otorga tranquilidad para afrontar la revancha en Holanda, que se disputará el 8 de mayo en el Amsterdam Arena.

Ambos equipos llegaron a semifinales tras dejar en el camino a poderosos rivales.

El equipo de Pochettino, que tiene a tres argentinos en su plantel, Erik Lamela, Juan Foyth y Paulo Gazzaniga, se instaló entre los cuatro mejores de la Champions tras haber dejado en el camino al Borussia Dortmund, de Alemania, y al Manchester City, de Inglaterra.

Ajax, por su parte, que alista en su plantel al ex defensor de Boca, Lisandro Magallán, es la revelación de la Champions tras haber dejado en el camino al bicampeón vigente, el poderoso Real Madrid y a la Juventus del portugués Cristiano Ronaldo, que era candidato al título.

La otra semifinal del certamen europeo se jugará este miércoles 1 de mayo y tendrá como protagonistas al Barcelona del astro rosarino Lionel Messi y al Liverpool, de Inglaterra.