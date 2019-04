A pesar del congelamiento de precios, YPF se sumó a Axion y aumentó sus naftas

La petrolera estatal aumentó sus productos un 4% promedio. En San Luis los precios se actualizaron a las seis de la mañana y el litro de súper ya se vende a $45,41.

No se entiende. A escasos días de que el gobierno Nacional anunciara con bombos y platillos un plan de congelamiento de precios y tarifas para, según el presidente, “traer un poco de alivio a los argentinos”, la petrolera estatal YPF aumentó esta mañana el valor de sus combustibles un 4% promedio, lo que seguramente repercuta en los mercados y se refleje en el costo de vida. En San Luis los precios se actualizaron a las seis de la mañana.

En la provincia, el litro de nafta Súper pasó de valer $43,71$ a $45,41, lo que implicó una suba de $1,70; el litro de Infinia sufrió un aumento de $1,95 y quedó en $51,94 (antes $49,99); la Infinia Diesel subió $2,12 y pasó de $48,88 a $51; y el litro de Diesel común pasó de valer $40,80 a $42,73 con una suba de $1,93.

Este lunes, la petrolera de capitales privados Axion había anunciado una suba del %6 en sus productos, una actualización de precios que comenzó a regir a las 12 de la noche.

A primera hora de la mañana, los playeros de la estación de servicio Shell de Pedernera y Lafinur confirmaron que la empresa aún no anunció un aumento, pero uno de los empleados dejó trascender el rumor de que lo harían esta noche o mañana. No obstante, no hubo ningún responsable de la firma para confirmarlo.

Según confió esta mañana la agencia de noticias Télam, YPF y Axion justificaron las subas el incremento del precio internacional del petróleo y el alza del dólar a nivel local.