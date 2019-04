Rugby: Chancay está alerta con hambre de try

Veinte jugadoras, de entre 15 y 30 años, finalizan la puesta a punto mientras aguardan el inicio del Torneo Provincial Femenino de Rugby. Objetivos, sueños y vivencias de un grupo que tiene ansias de juego. El Diario presenció una jornada de entrenamiento en el club.

Barras de hierro, discos de quince kilos, triángulos amarillos y anaranjados, escudos para ejercitar choques, pelotas en forma de guinda, dos arcos en forma de hache y unas veinte jugadoras que sudan bajo las órdenes del técnico, Martín Chada. El equipo femenino de Chancay Rugby entrena con un objetivo entre ceja y ceja: el torneo provincial. Aprovecharon el feriado en homenaje a los Héroes de Malvinas para ejercitarse con luz natural en el predio que el club de San Luis tiene en Riobamba y Centenario. Suelen hacerlo de noche, cuando termina la jornada laboral y las horas de estudio.

“Lo único que no se negocia es la entrega. Dejamos todo en la cancha y en los entrenamientos”, dijo Chada. Y se nota. A una breve entrada en calor para aclimatar los músculos, le siguen ejercicios en postas con peso y con pelota, repiqueteo y salto, técnica de scrum y ataque. Agua y a seguir. Son noventa minutos intensos, tres veces por semana. Se cansan los ojos con solo mirarlas. El equipo femenino de Chancay muestra un excelente estado físico tras una pretemporada que inició en febrero. Ahora pulen el juego, esperan y desesperan por la competencia oficial.

“El primer objetivo del año es formar un equipo bien sólido para afrontar el Provincial, porque de ahí van a salir los dos representantes de San Luis para el Regional. Y después se puede apuntar al Nacional de Clubes”, explicó Nerea Livoni. La apertura tiene 26 años, estudia fonoaudiología y es la referente del equipo. Juega al rugby desde hace cinco años. Antes de luchar detrás de la pelota ovalada, era arquera de handbol.

Nerea intenta explicar su pasión: “El rugby tiene valores y un juego en equipo que lo distinguen de otros deportes. Es como una familia, no es solo un deporte, va más allá de eso”. A su lado, Agustina Pipitone la escucha y asiente. El rugby le golpeó la puerta hace un año a la pilar de 21 años, que cursa Medicina. Hasta entonces solo había competido en gimnasia rítmica con Liberty Gym. “Empecé el año pasado porque una amiga me insistió para que probara”, recordó.

Velocidad, técnica y energía definen a Eliana Mauras, medio scrum en la cancha. Con 16 años, ya tiene dos de experiencia con la guinda. La estudiante que va al último año del secundario pasó de las danzas clásicas a la lucha por el try. Mutó como suelen hacerlo las elegidas: “Vengo de algo totalmente distinto, nada que ver. Pero por unos amigos del club empecé a jugar, me gustó mucho y después me sumé con las chicas”. Ahora se le ilumina la mirada cuando recuerda el último enero en Mar del Plata, cuando conoció a Valeria “La Panter” Montero, la wing integrante de la Selección Argentina de Rugby Femenino. “Se mostró súper buena onda y seguimos en contacto por WhatsApp e Instagram. También mostró predisposición para venir a San Luis algún día a darnos una clínica o a jugar con nosotras”, revivió.

Mauras, Pipitone y Livone fueron parte de la delegación de Chancay que participó en un torneo seven en Playa Varese. Compitieron con “Las Cobras” de Villa Gesell, un combinado de La Plata y otro del Litoral.

Pretemporada a full

Las jugadoras iniciaron la pretemporada en febrero con cuatro entrenamientos semanales. Dos veces en la cancha ubicada en Riobamba y Centenario y otras dos en el Campus de Alto Rendimiento “Arturo Rodríguez Jurado”, de la Universidad de La Punta. “Entrenamos a la par de los juveniles de Chancay y fue un trabajo muy duro de cuatro semanas”, recordó Pipitone.

Nos es la primera vez que las rugbiers se preparan en el Campus de la ULP.Julio del año pasado las halló capacitándose en la Academia de Rugby de Auckland que los ex All Blacks montaron, durante un par de semanas, en tierras puntanas. Fueron arduas jornadas de doble turno al ritmo de entrenadores como Richie Harris, junto a un centenar de adolescentes.

Ya con la parte física a punto, Chancay trabaja ahora más el juego. “Tenemos una defensa muy sólida, mucho mejor que el ataque. Por eso lo que estamos practicando son tres tipos de ataque diferentes, para involucrar un poco menos a las fowards y que se juegue un poco más por las puntas con las back. Tratamos de ir a buscar el espacio para llegar más fácil al try”, explicó Nerea, con la mente puesta en las rivales.

La pelota ovalada saldrá a la cancha oficialmente a mediados de abril. “El Torneo Provincial de Rugby Femenino va a empezar en unas dos semanas”, dijo Federico Furnari, el presidente de la Unión de Rugby de San Luis. Participarán entre 6 y 8 equipos. Además de Chancay, competirán Sirenas (Villa Mercedes), Universitario (Villa Mercedes), Puelches (Villa Mercedes), Viento Norte (La Toma) y Los Teros (San Luis). Y a esos podrían sumarse Ñamkú (La Punta) y un equipo de Justo Daract.

Furnari anticipó que cuando el torneo esté en marcha, empezarán a elegir a las jugadoras que integrarán la Selección de la Provincia. Ya que la Unión Argentina de Rugby le informó sobre un Campeonato de Selecciones Provinciales en noviembre.

“Nos tenemos muchísima fe para el provincial”, advirtió Pipitone. Y aunque aseguró que todos los planteles “están en el mismo nivel”, las diferencias se ven en la solidez interna: “Los equipos más unidos reflejan mejor juego en la cancha”.

Contando los días del almanaque, unas veinte jóvenes de entre 15 y 30 años corren detrás de una guinda. A veces bajo el sol y otras bajo la luna. ¿Qué podría unir a una bailarina clásica, una gimnasta y una arquera de handbol? Solo una misma pasión. En este caso, se llama rugby. Acá hay hambre de try: Chancay quiere dar batalla.