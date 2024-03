Antonella Crosseto busca cumplir su sueño mundial

Con 12 años, Antonella Crosetto conoció la pasión por el rugby de la mano de Los Puelches de Villa Mercedes. De allí en adelante sus condiciones la llevaron a evolucionar y hoy, a siete años de agarrar la guinda por primera vez, está a punto de cumplir un gran sueño.

Su dedicación y pasión por el rugby femenino llevaron a Antonella a ganarse un lugar en el preseleccionado de Las Choiques, el seleccionado universitario nacional dirigido por José Arias. Este equipo entrena para participar en el Mundial Universitario de Rugby que se desarrollará en junio (del 10 al 12) en Aix-Marseille, Francia.

"En mi opinión personal, el rugby es el mejor deporte de todos, donde se aprende respeto, disciplina, y uno hace excelentes amigos. Es mi pasión y disfruto cada momento. Con respecto al desafío que viene, aún no caigo, sería hermoso poder jugar un Mundial representando a la Argentina y a San Luis", sentenció la villamercedina que estudia actualmente el profesorado de Educación Física en Córdoba y juega para el equipo de primera de El Taborín.

Antonella, que sabe de desafíos cuando le tocó jugar para los seleccionados juveniles de San Luis y Córdoba, o como cuando vistió la casaca verde y blanca del "Tabo" en el seven de la República disputado en Paraná, está viviendo un momento emocionante en su carrera deportiva, con la oportunidad de representar a la Argentina en el Mundial de Rugby. Sin embargo, enfrenta otro gran desafío, el de costear los gastos de viaje y concentraciones para poder participar en esta experiencia única.

Estoy feliz, es un momento increíble y espero poder aprovecharlo. Voy a dejar todo para hacerlo (Antonella Crosetto- Jugadora de rugby)

Cada una de las jugadoras (viajarán 12) debe reunir alrededor de 2.200 dólares para ser parte de este Mundial, contar con los pasajes aéreos y la inscripción al torneo. A eso hay que sumarle los valores de traslado hacia las concentraciones.

“Los gastos corren por mi cuenta, este año el equipo no tiene sponsor. La realidad económica del país nos golpea fuerte y si queremos viajar, tenemos que pagarnos todo. Por mi parte abrí una cuenta en una billetera virtual con el alias Anto.Francia2024. También estoy recibiendo cosas que sirvan como premio para una rifa. Todo suma, y de a poco la gente me está ayudando. Con cada pequeño aporte me ayudan a cumplir este sueño”, detalló Anto, quien juega de medio scrum, en su equipo y en la Selección Universitaria.

Anto necesita 2.200 dólares para viajar. Está determinada a aprovechar esta oportunidad. Por eso, la jugadora busca apoyo monetario para cubrir los gastos. Todos los que deseen contribuir, pueden hacerlo a través de una billetera virtual con el alias: Anto.Francia2024.

La copa mundial a celebrarse en Francia está bajo la organización de la Federación Internacional del Deporte Universitario, que les da la oportunidad a estudiantes del mundo de seguir realizando deportes a nivel competitivo. “El Mundial está promocionado por FISU. Busca que los estudiantes puedan hacer un deporte y estudiar a la vez; además realizan mundiales para deportistas de 18 a 25 años”, aclaró.

Los inicios. A los 12 años y hasta los 17, Antonella jugó y disfrutó en el equipo Los Puelches de Villa Mercedes.

Antonella insistió en que “es una gran oportunidad para una sanluiseña poder viajar a representar al país a nivel internacional. Es un gran desafío para mí, voy a hacer mi mejor esfuerzo para reunir el dinero y poder viajar”.