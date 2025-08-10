Barracas Central es líder y Platense amargó a Instituto en un domingo de puro fútbol

Barracas Central derrotó 3-1 a Aldosivi y trepó a la cima de la Zona A del Torneo Clausura 2025, mientras que Platense le arrebató un empate agónico a Instituto en Córdoba. Argentinos Juniors, por su parte, venció a Unión de Santa Fe en La Paternal.

En el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, el “Guapo” mostró eficacia y carácter para quedarse con un triunfo clave. Bruno Bruera abrió la cuenta a los 28 minutos, Maximiliano Morales amplió a los 48 y nuevamente Bruera sentenció a los 58. El descuento para el “Tiburón” lo marcó Serrago a los 50, pero no alcanzó para inquietar al local. Con este resultado, Barracas sumó 9 puntos y comparte el liderazgo con Estudiantes de La Plata.

En Córdoba, Instituto parecía quedarse con los tres puntos gracias al gol de Damián Puebla a los 18 minutos, pero en tiempo de descuento, Ronaldo Martínez marcó el 1-1 para Platense. La jugada del empate generó reclamos en el equipo local por una supuesta infracción previa.

La jornada se completó en La Paternal, donde Argentinos Juniors superó 1-0 a Unión de Santa Fe con un tanto de Alan Lescano a los 44 minutos de la primera parte. El “Bicho” sumó así un triunfo importante para mantenerse expectante en la tabla.