Alertan por cambios en el estatuto de la UNViMe

Las autoridades de la Federación Universitaria Villa Mercedes (Fuvime) pusieron en alerta a la comunidad de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) tras conocer que la Nación había aprobado un nuevo estatuto que introduce cambios que afectarían la representatividad de algunos claustros. El presidente de la entidad, Damián Riera Bauer, sostuvo que la gestión actual "quiere destruir el sistema de gobierno" y "perpetuarse en el poder".

Las modificaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial el pasado 8 de marzo, pero casi un mes después salió a la luz. La preocupación es por nuevas disposiciones que difieren de las que tienen el resto de las universidades públicas. "Lo más preocupante es destruir un sistema de gobierno que quizás es de lo más complejo pero también de lo más democrático. Que los graduados (como claustro) no participen en ninguno de los órganos de gobierno quiere decir que la voz de los profesionales formados en esa casa de estudios no va a estar presente a la hora de tomar decisiones, y es importante llevar la discusión profesional para que la institución se preocupe por las personas que forma. Eliminar a los no docentes de los consejos de escuela tiene que ver con una perspectiva de universidad en la que ellos no son importantes, y por el contrario deberían tener mucho poder de decisión porque son quienes la sostienen todos los días", remarcó Riera Bauer.

Además, aseguró que los cambios en las condiciones para ser candidato a rector facilitan a David Rivarola continuar en el cargo.

"Tiene que ver con cercar y limitar la posibilidad de que participen los sectores opositores al rector, si no, no tiene explicación porque eliminan la posibilidad de que los docentes de la UNViMe, que solo allí han desarrollado su carrera, no pueden ser candidatos. No queremos golpear a nuestra institución, pero sí dejar en claro que hay un rector que quiere perpetuarse en el poder, que para eso cambia las reglas del juego y para eso destruye la democracia. Son logros históricos de la comunidad universitaria arrancando con la reforma del '18, que nos están quitando, siglos de lucha, eso queremos visibilizar para notar la importancia del reclamo", destacó.

El presidente de la Fuvime explicó que el primer estatuto fue armado por una comisión y aprobado en el 2009 por el Congreso Nacional, debido a que aún no había edificio, ni carreras, ni comunidad universitaria a quien consultar. "Ahora sí existe y había posibilidad de generar mecanismos participativos para la modificación de ese estatuto. Pero como no está normalizada, no hay ninguna vía de participación, el rector tiene absolutamente todo el poder", enfatizó.

Ante la consulta de estudiantes y docentes, Riera Bauer indicó que analizan hacer asambleas pero aún no establecieron las fechas.