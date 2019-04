San Luis sigue sin recibir de Nación la vacuna antigripal

Con la llegada de los primeros días de frío, comienza la preocupación por las enfermedades típicas del invierno, entre ellas, la gripe, que afecta a la salud con el clásico dolor de garganta, tos, fiebre, entre otros síntomas. Para evitarlos, las autoridades sanitarias darán inicio este mes a la Campaña de Vacunación Contra la Gripe 2019 para todos los grupos de riesgo.



El jefe de Programa Epidemiología, Rodrigo Verdugo, señaló que aún aguardan el envío de las dosis de Nación, una provisión que todos los años suele realizarse durante la última semana de marzo.



"Todavía no tenemos una fecha certera, pero esperamos que la envíen en la primera quincena de abril para empezar cuanto antes con la campaña porque es muy necesaria en esta época del año, antes de que llegue el frío", explicó Verdugo.



Además, el titular de Epidemiología dijo que, al contrario de lo que sucede con otros tipos de vacunas, las empresas que comercializan el remedio antigripal solo proveen a los países y no a las provincias, por lo que el Gobierno de San Luis está imposibilitado a comprarlo por sus propios medios.



"Esto sucede porque al ser gratuitas (las vacunas), no es negocio para las empresas adquirirlas porque no tendrían venta, es muy poca la cantidad que llega para el comercio", indicó.



El pico de contagios de la influenza suele darse en la época invernal, sin embargo, la circulación del virus puede iniciar en el comienzo del otoño, por lo que los profesionales de la salud recomiendan la dosis, que es gratuita en todos los centros de salud y vacunatorios para la población más susceptible a contraer la enfermedad, como lo son los niños entre seis meses y dos años, embarazadas y mayores de 65 años, entre otros.



Si bien hay medidas que ayudan a prevenir la gripe —como el lavado frecuente de las manos con agua y jabón o con soluciones alcohólicas, ventilación de los ambientes, cubrirse la boca al toser o estornudar—, los especialistas coinciden en que la mejor herramienta para evitar el contagio es la vacunación.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó para este año que la composición de la vacuna para el Cono Sur incluya entre tres y cuatro cepas, contenidas en las fórmulas trivalente y cuadrivalente, respectivamente. Las del primer tipo fueron diseñadas contra la Influenza A (H1N1 y H3N2) y la Influenza B (B Victoria), mientras que la variante conformada por cuatro cepas está compuesta por las cepas anteriores, más la del linaje "B Yamagata".



Ambos tipos integran el Calendario Nacional de Vacunación 2019, con la diferencia de que solo la trivalente pediátrica y adultos estará disponible en el sistema público y, por consiguiente, será gratuita. No obstante, la cuadrivalente (pediátrica, niños mayores de 3 años y adultos) será exclusiva del ámbito privado.

Incumplimiento de Nación

Ante la falta de la provisión obligatoria del gobierno nacional, el Ejecutivo provincial gestionó, por segundo año consecutivo, la compra de vacunas para afrontar el calendario obligatorio establecido por ley. Tras una inversión de 13 millones de pesos, adquirió dosis contra la meningitis y el rotavirus.



Como sucedió en 2018 con el envío de la antimeningocóxica (que luego fue despachada pero en cantidades insuficientes), Verdugo dijo que en el inicio de este año Nación volvió a interrumpir el suministro.



"Ante esta situación estamos gestionando la compra y esperamos tenerlas pronto”, dijo.