Antigripal: ya se vacunó el 60 por ciento de la población

Desde el Programa de Epidemiología afirmaron que colocaron unas 56.858 dosis. Todavía falta el 40 por ciento restante. Las vacunas están disponibles en todos los centros de salud públicos.

A fines de abril comenzó la campaña de vacunación antigripal y ya se colocaron 56.858 dosis a pacientes de toda la provincia, lo que representa alrededor de un 60 por ciento de los grupos de riesgos. De los cuales 6.416 son niños de 6 a 24 meses y 50.442 son adultos. Así lo confirmaron desde el Programa de Epidemiología y advirtieron que el 40 por ciento restante todavía no recibe las dosis.

Rodrigo Verdugo, jefe del Programa, precisó que hasta fin de año tienen tiempo de colocarse la vacuna, pero aconsejó que lo ideal es hacerlo antes del período invernal, que es cuando hay mayor riesgo de transmisión de enfermedades respiratorias.

Destacó que los grupos de riesgos son los niños de entre seis meses y dos años, mayores de 65, embarazadas, puérperas, personal de salud y las personas obesas con Índice de Masa Corporal mayor a 40. Además, agregó que lo pueden hacer aquellos de entre 2 y 64 años que tengan alguna enfermedad preexistente, ya sea asma, EPOC, patológicas cardiológicas, oncológicas y trasplantados. Verdugo, explicó que en este caso deben asistir con una indicación médica para constatar el problema de salud. "Esto permite que el Ministerio de Salud sepa cuántos pacientes con factores de riesgos se inmunizaron", dijo.

Precisó que desde que comenzó la campaña recibieron 81 mil dosis y que se consiguen en cualquier centro de vacunación de los 114 que hay en toda la provincia. "Muchos se dejan estar y no le dan la importancia que se merece, porque los protege de las formas graves de la enfermedad", comentó el especialista, quien agregó que "una persona vacunada puede engriparse, pero no con la misma intensidad del que no la tiene. Será mucho más leve y dura menos tiempo".

Además manifestó que tiene un efecto secundario positivo porque crea inmunidad colectiva y de rebaño. "Mientras más personas estén inmunizadas, será difícil que el microorganismo pueda trasladarse porque se ve rodeado por individuos vacunados", explicó el jefe del Programa.

Sobre el faltante de vacunas contra la meningitis comentó que continúan a la espera de una respuesta por parte de Nación. "De las 15.500 que solicitamos, solo llegaron 2.880. San Luis consiguió 2 mil dosis más y está dispuesta a comprar si es necesario, pero las empresas no importan dosis", advirtió Verdugo, quien destacó que mientras no se regularice la situación, una parte de la población queda desprotegida.

Enfermedades invernales

Con la llegada de los primeros días de frío aparecen las enfermedades respiratorias, entre las que se encuentran neumonía, bronquiolitis y gripe. Verdugo informó que por semana reciben 700 casos de estas patologías

Aseguró que la neumonía afecta a todas las edades por igual, sobre todo a los adultos mayores y destacó que lo normal era que recibieran 300 casos las primeras semanas de este mes, pero solo se registraron 100. Sobre las demás enfermedades respiratorias de los distintos tipos de influenza llegaron a los 300 pacientes por semana. "Estamos por debajo del pico máximo esperado para esta época del año. Veremos que sucede más adelante", dijo el especialista

Sobre la bronquiolitis explicó que mayormente se da en niños menores de dos años y detalló que la curva máxima de la enfermedad se da los primeros días de julio, pero que todavía no hay registros. De igual modo señaló que durante las últimas semanas de junio hubo 100 casos semanales, sobre un esperado de 200.