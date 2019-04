Aseguran que esta semana llega la vacuna antigripal a la Provincia

Esta semana esperan que finalmente lleguen a la Provincia las dosis de la vacuna antigripal que tiene que mandar Nación. Así lo confirmó Rodrigo Verdugo, jefe del Programa Epidemiología, quien aclaró que todos los años la campaña suele empezar a fines de marzo y que hasta ahora están a la espera, un problema que se repite en todas las provincias. Este año el gobierno central también redujo el envío de las dosis contra la meningitis y el rotavirus.



Verdugo explicó que generalmente a esta altura del año comienzan con la campaña de vacunación. "El año pasado fue así, pero tuvimos la suerte de que hizo calor hasta fines de marzo y la dosis llegó antes de la aparición de las enfermedades respiratorias. Ahora no las recibimos a tiempo y el cambio climático nos ganó. Hace tres semanas que comenzamos a ver dichas patologías", resaltó Verdugo.



Manifestó que no se envían el total de las inmunizaciones, sino que las reciben por tandas. "Suponemos que esta primera etapa superará las quince mil dosis. Apenas las tengamos las distribuiremos en todo el territorio provincial", dijo el titular de Epidemiología y recalcó que el reclamo por la falta de envío lo hicieron hace tres semanas todas las provincias.

15 mil es la cantidad de vacunas antigripales que espera recibir la provincia en una primera instancia.





Verdugo manifestó que la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, estuvo en la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), y ahí se planteó que había escasez de dosis no solo de la antigripal. "En 2018 Nación dijo no contar con las vacunas suficientes para la meningitis y sacó del calendario a los chicos de once años. San Luis adquirió las restantes y continuó con todos los grupos etarios. Este año recibimos menos de lo solicitado, como también de rotavirus. En esta caso la Provincia hizo una gestión de compra y estamos a la espera", detalló. También resaltó que el gobierno nacional adjudica el problema a las importaciones.



Sobre los grupos que deben recibirla dosis, el funcionario indicó que la vacuna no es para toda la población, sino para aquellos que necesitan un refuerzo inmunológico. Este es el caso de los mayores de sesenta y cuatro años, los niños entre los seis meses y los dos años, y los de más de dos y sesenta y cinco años que tengan alguna enfermedad de base que pueda afectar el sistema inmune, como la diabetes.

Movimiento antivacunas

El jefe de Epidemiología habló sobre el movimiento antivacunas: "No creo que ningún papá ponga en riesgo la salud de su hijo. Están mal asesorados y se los convenció de que la vacuna es nociva para la salud, cuando lo que hace es justamente protegerlo y enfrentar de la mejor manera una enfermedad", dijo Verdugo, quien destacó que estos grupos en algún momento incluso relacionaron las vacunas con el autismo.



"Después se comprobó que el informe fue falsificado, pero es muy difícil después desmitificarlo ante el público", comentó el funcionario. Además hizo hincapié que el calendario de Argentina es uno de los más completos del mundo.



"Justamente se trata de erradicar las enfermedades y que haya menos personas que puedan adquirir cualquier patología. En otros países, ya sea por el movimiento antivacunas o a la falta de recursos, como sucede en Venezuela, el número de casos aumentó y avanzará si no se controla. Eso es lo que queremos evitar en nuestro país", resaltó.