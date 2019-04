Una estilista de Villa Mercedes con gran espíritu solidario

Sus manos delicadas y suaves no daban abasto. Pero en su rostro no había cansancio, sino una sonrisa que iluminaba toda la peluquería. Karen Carreño pasa las mañanas y tardes de su vida entre tijeras, planchitas de pelo, ruleros, peines, cepillos y maquillaje. Hace dos años que es estilista, pero recién lleva dos jueves desde que decidió colaborar con los que menos tienen y por eso, de 17 a 21, corta el pelo gratis a cambio de alimentos no perecederos. Ya juntó más de treinta paquetes de alimentos no perecederos que esta semana llevará a los comedores locales, La Nona y Pirucha.



"Surgió de la nada. Me levanté y me dieron ganas de hacer algo solidario. Se me ocurrió lo de los cortes porque para el Día de la Mujer estuve cortando y peinando gratis en el hospital Eva Perón. Y la idea era aportar con lo que sé y me apasiona hacer", confesó la joven de 23 años. Con eso en mente, subió la iniciativa a sus redes sociales y la gente empezó a sumarse. La primera vez concurrieron muchas familias y la semana pasada se prendieron los jóvenes.



"Se llenó, el primer jueves llegué antes del horario y tenía seis esperando afuera del local. También lo hice para dar una mano a la gente que por ahí no se podía cortar. Cada uno llevó lo que podía, aportó su granito de arena. Gracias a Dios tengo trabajo, hay días que hay más que otros, pero quería hacer un bien", sostuvo Karen.



En los dos días juntó más de treinta paquetes de fideos y arroz y algunos cartones de leche, que entre ayer y hoy se comprometió a entregar a los centros comunitarios La Nona, ubicado en San Lorenzo 1791, y Pirucha, en Marconi y Juan Saa. "No conozco a los que trabajan ahí, pero una amiga bailarina me pasó el contacto y me dijo que eran los que más necesitaban ayuda", contó.











Para el resto del mes, la estilista seguirá con la solidaridad pero con un giro de tuerca, ya que junto con sus alumnas de peinado, que son cinco, están en los preparativos para hacer una nueva cruzada benéfica. "Aún falta definir bien la fecha, pero pensamos ir el sábado o el domingo que viene a la plaza San Martín, estamos viendo de ir por la tarde y la idea es hacer peinados y trenzas, con las chicas del curso. Los cortes de pelo gratis creo que los voy a hacer una o dos veces por mes. Lo voy a avisar por Instagram. Está bueno difundirlo, a pesar de que nunca lo hice público", comentó. Carreño es egresada de la Universidad Provincial de Oficios "Eva Perón" (UPrO). Allí, en 2015, se anotó para hacer la carrera de Estilista Profesional y a mediados del año siguiente consiguió su título y comenzó a trabajar.



Sin embargo, no fue su primera elección, porque apenas terminó el secundario se anotó en el Profesorado de Matemáticas y, si bien no le costaba, había algo que no cerraba. "Me iba re bien, tenía 9 y 10, pero no me apasionaba. Cuando ingresé a la UPrO me volví loca. Me di cuenta de que era lo mío. De chica siempre me gustó peinar, pero nunca pensé que me iba a dedicar a esto. Amo lo que hago, me encanta", aseguró.



Una vez recibida trabajó un año en una peluquería del centro y ya hace dos que abrió su propio local en Presidente Perón 1416. Atiende gente de todas las edades y géneros y es muy buscada por las quinceañeras y egresadas que quieren deslumbrar en su gran noche.



Además de jugar con el cabello, Karen maquilla y hasta arma producciones fotográficas junto con su hermana Cynthia. "Ella es la fotógrafa y yo me ocupo de lo estético, porque maquillar y peinar es lo que más me apasiona", remarcó con una sonrisa.