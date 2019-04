Paul Cuba: el viajero que recorre América en el viejo Escarabajo de su padre

Paul Cuba es de Arequipa, Perú, y quiere recorrer el continente americano de punta a punta. Tiene una sonrisa cálida, unos ojos color chocolate que están enmarcados por unos lentes redondos como los de John Lennon, pero oscuros y una barba con unas pocas canas que son las únicas que dejan entrever su edad. Tiene 50 años, pero no los aparenta tal como su auto, un Escarabajo de 1974, que parece nuevo. Esa jovialidad se las da una sola cosa: los kilómetros recorridos y el hambre de más. Planean juntos llegar a Alaska.

Si bien su viaje empezó formalmente el dos de febrero, desde su ciudad local, su mente sueña con recorrer el mundo hace más de 15 años. “Llegó un momento de mi vida que dije basta de la rutina, eso no es vida”, comentó con ímpetu Paul. Y continuó: “Pensamos solo en comprar un carro, una casa, una televisión nueva. Viví así durante 50 años, pero ya no le encontraba el sentido. Fue allí que volvió a surgir el sueño de viajar. Así que decidí vender todo, renunciar a mi trabajo y dije ‘hasta acá llegué’”.

Con la plata que había obtenido, llevó el Volkswagen Escarabajo, que pertenecía a su padre, al taller, se armó un equipo de campamento y con tan solo lo meramente esencial emprendió su camino. “Arranqué en mi ciudad, bajé por Chile a Santiago de Chile y ahí entré a Mendoza, hasta llegar a San Luis. Si bien tengo una idea de ruta, voy como el viento me lleve, planeo recorrer el norte de esta provincia y seguir por Córdoba”, comentó.

Luego de dejar su huella en Argentina quiere seguir por Uruguay. “Allí me gustaría hablar con Pepe Mujica, un ex presidente y referente que me inspiró mucho a hacer esto. Además, tiene un Volkswagen”, añadió entre risas. Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia también están en su ruta y aclaró que según como esté la situación podría pasar por Venezuela. Luego, si todo marcha bien, continuará por Panamá, Costa Rica, México, Estados Unidos, Candada y por último: Alaska.

Sin embargo el destino no es lo importante, para él lo mejor es la experiencia. “Conocí a una pareja de ancianos, él tenía 86 años y ella 84, son mochileros y recorrieron todo el mundo haciendo dedo. Para mí, que estoy en la mitad de esa edad, eso me motiva aún más”, dijo y explicó el porqué: “Quizás en 30 años pueda decir que hice algo trascendental de mi vida además de mis hijos y mi familia. Porque cuando me muera no me voy a llevar nada más que recuerdos y eso para mí son los viajes”.

La vida del viajero

“Llevo en mi auto todo un kit de campamento, así acampo en lugares que para mí son espectaculares, donde nadie me moleste. Un día abro la carpa y estoy en la montaña, al otro puedo amanecer en una playa, nunca se sabe”, comentó Paul.

Pero a veces la intemperie es muy cruda y elige hospedarse con gente que le ofrece su hogar o que a cambio de hacer algunas “changas” le da hospedaje. También recurre mucho a las páginas de viajeros.

Con respecto a su presupuesto, eso parece no preocuparle mucho. “Soy cocinero puedo aportar unas horas en un restorán o vender artesanías, remeras o trabajar a cambio de un lugar para dormir. Pero el hecho de que alguna vez me quede sin dinero no va a significar que este sueño se interrumpa. Si pasara eso evaluaré la situación y veré qué surge”.

Lo que sí es fundamental para su recorrido, es vivir todas las culturas de los lugares a los que va. “Conocer otra gente, disfrutar, comer, ir a bailar y gozar de lo nuevo. Eso es la clave. Todos somos ciudadanos del mundo, nuestras fronteras no son más que esas líneas imaginarias que ponen nuestros gobiernos. Pero mi cabeza es tan grande que acepto todo en buena onda”, finalizó y con la mirada cargada de aventuras y una sonrisa gentil se subió a su Escarabajo, siguió viaje.