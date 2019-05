Quejas por el mal estado de los monumentos a Malvinas

Los ex combatientes aseguraron que no se cuida el patrimonio histórico. La plazoleta Los Halcones es uno de los espacios en los que nunca repusieron las placas robadas.

La historia no se puede borrar de un plumazo. Es por eso que quienes participaron de la Guerra de Malvinas en 1982 aseguran que el estado de los monumentos que recuerdan los 74 días de conflicto en los que murieron más 600 soldados, están en mal estado. Un ejemplo es la plazoleta Los Halcones de la ciudad de San Luis en la que no están las 9 placas que homenajeaban a los pilotos muertos en combate que pertenecían a la Quinta Brigada Aérea.

Omar Berrueta es parte de la Asociación de Veteranos Puntanos en el Sur de Villa Mercedes y denuncia desde por lo menos hace 6 años que los monolitos construidos no son mantenidos adecuadamente. “Se sabe que los actos vandálicos siempre existieron y no está bien que eso pase. Sin embargo, desde hace tiempo no se reponen placas, ni roturas en los recordatorios”, dijo y aseguró que los reclamos se hicieron y que si bien reconocían la falencia, nunca solucionaron el problema de fondo.

Los espacios verdes que están dentro de la ciudad son competencia de la Municipalidad de San Luis. Por ese motivo, el héroe que le tocó estar en el continente en aquellos meses de 1982, dijo que no está interesado en cargar las tintas sobre ningún gobierno si no que busca una solución que también podría llegar de la mano de la solidaridad de los puntanos.

Ofaldo Lucero es veterano de Malvinas de la Asociación 2 de Abril de San Luis y fue quien coin-cidió con los dichos de Berrueta. “Hay un descuido total con respecto a los monumentos dedicados a los héroes que dieron su vida por la Patria. Generalmente los arreglos que se hacen siempre son en momentos próximos al aniversario de la Gesta de Malvinas”, analizó Lucero, quien agregó que el mantenimiento de las plazas que hospedan los mausoleos están bien cuidados.

Los espacios públicos son de todos pero cuando tienen la intencionalidad de romperlos, parece solo pertenecerles a unos pocos. “Para el ciudadano común los lugares que recuerdan nuestra historia pasan inadvertido pero para quienes hemos estado en la Guerra de Malvinas es muy doloroso ver el mal cuidado de esos espacios. En la plazoleta Los Halcones se robaron placas y la figura de una llama ubicada en el centro. Además los ladrillos que forman el monumento se están cayendo. Si no se arreglan, cuando nosotros no estemos, nadie sabrá el porqué de esos espacios”, contó Berrueta compungido y algo desesperado por no encontrar respuestas positivas a su pedido de cuidar el patrimonio histórico de la ciudad.

Otro espacio que mencionó el ex combatiente es el ubicado en avenida Lafinur y que los fines de semana queda copado por los vendedores del trueque. “En reiteradas oportunidades hemos solicitado que se le ponga un cerco con la idea de protegerlo. Cada vez que se hace un acto los veteranos llevan su propio mástil que al finalizar el acto retiran, si no se lo roban”, comentó indignado. Si bien no acusó a quienes por necesidad comercializan en esa calle, insinuó que no existe respeto por el mojón puesto en la céntrica avenida. “Todos los fines de semana quienes pasan por la avenida en cercanías de la esquina de la calle Bolívar, pueden ver como sobre cada pieza que tiene el recordatorio se apoyan distintos productos para la venta”, detalló.

Barrueta fue parte de la Quinta Brigada Aérea que tiene base en Villa Mercedes. Hoy vive en la ciudad de San Luis pero pasó muchos años de su vida en la segunda ciudad de la provincia. "Tengo conocimiento que en la plazoleta heroica donde se exhibe un avión de combate de la Fuerza Aérea Argentina frente a la ex estación de trenes, se hacen tareas de mantenimiento en vísperas del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, el 1º de mayo”, explicó y aseguró que estaba previsto se pintara el avión una tarea de la que se iba a ocupar la Municipalidad junto con vecinos del lugar.