EFI Juniors ya tiene su nueva cancha de césped sintético

El sábado se inauguró una nueva obra en la cancha de fútbol de la EFI, ubicada en la avenida Fuerza Aérea, a metros del Aeropuerto de San Luis. La Secretaría de Deportes de la Provincia hizo una inversión de alrededor de 2.500.000 de pesos para la colocación de césped sintético en una cancha de tamaño reglamentario. En el acto, anunciaron que en una segunda etapa colocarán las luminarias en el campo de juego. Son 320 chicos y chicas que se beneficiarán con la mejora.



El jefe del Subprograma Infraestructura Deportiva, Claudio Acosta, habló con El Diario para explicar qué tareas realizaron. “Por las lluvias el tiempo de ejecución de la obra se demoró un mes y medio. Además la cancha se encontraba en mal estado por lo que tuvimos que remover la tierra y realizar tareas previas a la colocación del pasto. En una segunda etapa, por pedido del club, se procederá a colocar las luminarias”, explicó.



Cerca de las 15, con batucadas de fondo dirigidas por alumnos y padres del club, comenzó el acto formal que tuvo la bendición del padre Raúl Ochoa de la Parroquia de Luján ubicada en barrio Jubilados. Luego el tradicional corte de cinta permitió que se disputara el primer partido de la primera división que recibió a su contrincante de Villa de la Quebrada. Más tarde, dos bandas musicales cerraron otra jornada histórica que muchos recordarán.



El club se inauguró el 21 de setiembre de 1985. Juan Vega, junto a otros padres de deportistas, se lanzó al sueño de la identidad propia. Estuvieron en varios predios prestados entre los que resaltaron, el predio municipal del Puente Blanco y el actual Parque de las Naciones en el que compartían el espacio con la Escuela Experimental Agraria. La EFI crecía en cantidad de jugadores y en sentimiento futbolero. Es por eso que consiguieron en comodato el actual campo de juego.



Hoy el club está intervenido por malos manejos de la gestión anterior. José Latini está a cargo del complejo desde noviembre del año pasado. Además es ex jugador de la EFI y vecino de la zona por lo que tiene un enorme cariño y buenos recuerdos de ese campo de juego. Cuando llegó como dirigente se encontró con una nómina de tan solo 80 jugadores que hoy lograron agrandar a 320. “Tenemos todas las categorías desde la 2014 hasta la primera división, con una cuota de 350 pesos que no todas las familias están en condiciones de pagar. Con lo recaudado pagamos el sueldo de los profesores, para los médicos que nos asisten en cada partido y para los árbitros. De no haber sido por el gobierno provincial, no hubiéramos conseguido tener la hermosa cancha que ahora tenemos. Los padres están muy agradecidos y los niños felices”, comentó.



Latini aseguró que la próxima mejora será convocar a elecciones y formar una comisión de padres que ayuden a que se sigan cumpliendo los sueños de todos los niños. “Solo el 30 por ciento paga las cuotas. Tenemos el proyecto de comenzar a regularizar los pagos y tener un régimen de becas para que aquellos que no puedan pagar no se queden afuera”, aseguró.

Más seguro para los niños

Dentro del proyecto "Más Obras Para tu Club", se relevaron alrededor de 80 espacios deportivos de los cuales más de 40 ya están terminados o en ejecución. Las tareas se realizan en todo el territorio provincial. El arquitecto Acosta se reúne con los dirigentes de cada club con quienes definen cuáles son las necesidades principales. “El primer relevamiento que hacemos es juntarnos con quienes conocen la realidad de los centros deportivos. A partir de ahí una vez evaluadas las instalaciones, definimos que obras son las prioritarias para comenzar a trabajar”, detalló el funcionario quien aseguró que la alegría de los integrantes de esos espacios sociales, es muy grande.



Las tareas que se realizan, no solo tienen el objetivo de embellecer canchas, sino que la seguridad de los deportistas es una prioridad. “En El Chorrillo tenían baños con riesgo de desmoronamiento por lo que tiramos la vieja estructura y levantamos unos nuevos. En el club San Lorenzo realizamos tareas de electricidad y de desagües pluviales, entre otros”, destacó Acosta sobre algunas de las obras que se hicieron en la provincia y agregó que en un predio muy viejo de Justo Daract, del club Talleres Rugby, se realizan trabajos para mejorar las condiciones edilicias.