Alberto Rodríguez Saá: “Es el reconocimiento a una lucha que hemos llevado casi a diario”

Este miércoles, la Justicia Electoral Federal validó todas las resoluciones emitidas por los Congresos del Partido Justicialista puntano convocados por Alberto Rodríguez Saá, que se realizaron el pasado 8 de febrero y 2 de marzo donde se determinaron las alianzas y las principales candidaturas de ese espacio para las elecciones provinciales del 16 de junio.

La sentencia lleva la firma del juez federal de Mendoza, Roberto Naciff, quien actuó ante el pedido de invalidez de los encuentros partidarios que realizó el sector de Adolfo Rodríguez Saá.

Conocido el fallo, Alberto Rodríguez Saá aclamó: “Es el reconocimiento a una lucha que hemos llevado casi a diario”.

Esta noche en el PJ, se convocó a la dirigencia del Partido para comunicar y celebrar el fallo, que fue leído en su totalidad por Ángela Gutiérrez de Gatto, una de las apoderadas de la fuerza política. Luego el candidato a Gobernador por el Frente Unidad Justicialista San Luis y actual cabeza de gobierno provincial, tomó la palabra y habló sobre el largo recorrido que tuvieron que atravesar para llegar al fallo. “La justicia dijo acá está el Partido Peronista y nos cuestionaron eso hasta hace una semana que ha quedado absolutamente convalidado en la justicia provincial: somos el Frente Justicialista, somos los candidatos que decimos que somos”, profirió ante un público lleno de jolgorio.

Pero el camino no fue fácil. “El 15 de enero de este año el Poder Ejecutivo convocó a elecciones y se decidió que eran el 16 de junio y si corremos para atrás 50 días, cae 27 de abril, que era el día que había que hacer las PAS”, explicó Rodíguez Saá. Y continuó: “Con el pronunciamiento de preocupación por los cultos de pascuas, las elecciones se hacen los domingos, si hubiésemos dicho que lo hacíamos sábado perjudicamos a los que hacen Sabbat (séptimo día sagrado en la religión judía) y el lunes o viernes como es un día hábil no se puede. Con todo esto sobre la mesa ellos ya sabían que no iban a ir a las PAS y digo ellos por todo el arco opositor”.

Los problemas continuaron. “El segundo tema era si íbamos a hacer elecciones internas y así lo resolvió el Congreso. Pero cuando vieron que no querían ir a internas y que no querían tener los mismos amigos, ni tener como límite a Mauricio Macri por ende tampoco quisieron que se pronuncie el congreso”.

El primer congreso del PJ fue el 8 de febrero y luego de varias disputas por el lugar se definió en la sede del partido, aunque también estuvo en discusión el Club La Merced. “Y allí sucedieron todos esos escándalos en los que nos tiraron gas pimienta, nos bancamos gas pimienta, cuando estábamos hablando me dio un espasmo en el tuve que retirarme y volver, y después se encerraron en la sede”, explicó Rodríguez Saá.

Luego hubo un segundo congreso el 2 de marzo: “En él resolvimos todas cuestiones políticas que no son judiciales. Resolvimos que somos peronistas, que no nos gusta Macri, que queremos hacer un frente del cual estaban de acuerdo 16 partidos políticos de la provincia y que llevábamos una candidatura de referencia en contra del otro sector”, sentenció.

Tras idas y vueltas, este miércoles con el fallo del juez Naciff, el panorama se aclaró en el PJ. “Esta fue nuestra lucha para que el partido hable y expresé sus ideas, somos 17 de octubre, somos peronistas. Por eso nosotros vamos a pelear contra la desesperanza, San Luis mañana va a ser mejor que hoy y los próximos cuatro años va a ser mejor que hoy”, concluyó.

Al canto de: “Viva el congreso del Partido Peronista!, viva nuestro Consejo Provincial!, Viva el partido de Perón y Evita! Y Viva San Luis!” todos aquellos que se encontraban en la emblemática sede ubicada en Héroes de Malvinas 702, cerraron una jornada de festejo con la marcha peronista y sobre todo con las elecciones del 16 de junio como meta.