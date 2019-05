La ANMAT prohibió la venta de unos confites de chocolate y un orégano deshidratado

El ente regulador prohibió la golosina de marca "Disqueti" y el condimento marca "Carrefour" por no cumplir con la normativa alimentaria vigente.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de la marca de confites de chocolate "Disqueti" y otra de orégano deshidratado, de la firma Carrefour.

El ente regulador prohibió la golosina al comprobar que, a pesar de que en el empaque figuraba como libre de gluten, no lo era. Inmediatamente decidieron retirarla, de manera preventiva, del mercado nacional.

También se le inició un sumario a la empresa que importa el producto. Según informaron a través del Boletín Oficial "por ser la importadora y comercializadora de un producto que carecía de registro como Alimento Libre de Gluten y consignar la leyenda 'libre de gluten' sin estar autorizado como tal, por lo que resultaría ilegal".

Además, la ANMAT prohibió un orégano deshidratado de la marca "Carrefour" por no cumplir con la normativa alimentaria vigente. "La muestra analizada no cumple con el artículo 1226 del Código Alimentario Argentino" por presentar más del 25% de salvado de trigo coloreado, más del 3% de hojas que no se corresponden con orégano ni con salvado de trigo, como así también elementos histológicos de orégano, trigo y perejil".

No obstante, aclaró que el producto retirado "presenta una baja probabilidad de consecuencias adversas para la salud de los consumidores".