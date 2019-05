Una realidad: el Centro Oncológico Integral empezó a recibir pacientes

El Centro Oncológico Integral ya es una realidad y empezó a recibir a sus primeros pacientes, quienes agradecieron los cambios y avances de la nueva institución, tanto en tecnología como en confort. Pero no fueron los únicos que se sintieron a gusto en la ex Residencia Oficial, ya que los médicos también mostraron satisfacción en sus primeras horas de trabajo. El jefe del Servicio Médico, Diego Romero Guiñazú, aseguró que "en el país, no hay un Centro Oncológico tan lindo y moderno como este".

"Hace 19 años que estoy en San Luis, conocí el primer Centro Oncológico que era un edificio chiquito con dos consultorios. Luego se amplió y se mejoró, pero ahora es un centro modelo de oncología. Comparado con otros centros a nivel nacional, realmente creo que tan lindo y moderno como este, no hay. Son comparables los centros premium de Buenos Aires, como el Instituto Fleming, que son muy desarrollados. Pero no tenemos nada para envidiar a otro centro", manifestó entusiasmado.

Luego continuó: "Este era un proyecto muy deseado y verlo concretado es una emoción inmensa para nosotros. Fue mucho tiempo el que usamos para pensar, idear, proyectar cómo iba a ser esto y los próximos desafíos que tenemos. Queremos proyectarnos como una institución líder fuera de la provincia".

La flamante infraestructura que inauguró la provincia el miércoles tiene capacidad para quince camas de internación. Posee 21 boxes para quimioterapia y cuenta con un área especial de oncoestética. La inversión realizada por el gobierno provincial fue de casi 300 millones de pesos.

Una de las características más elogiadas de la nueva institución es la zona parquizada. Ayer, Olga, de 80 años de edad, aguardaba su turno junto con su hija, de igual nombre, en medio de la naturaleza que ofrece el lugar.

"Podemos distraernos en el parque mientras esperamos. Nos encantó la vegetación, el sonido de los pájaros", indicó Olga. Su hija siguió: "Valoramos estos detalles porque la persona enferma necesita un estímulo, un incentivo, algo que le dé esperanza, que le dé color. Dar esta casa tan hermosa para la salud es una consideración muy grande".

Amadeo Segovia, quien aguardaba en la flamante sala de espera que su esposa, Amelia González, termine su consulta con el oncólogo, afirmó que "estando acá uno se siente como en un hogar y psicológicamente ayuda".

Amelia como tantos otros pacientes oncológicos de San Luis, en el pasado tuvieron que irse a otra provincia a cumplir parte de su tratamiento. Con este nuevo Centro Oncológico Integral, aseguran que ya no existirá más esa necesidad.

"Que ahora podamos hacer todo esto en San Luis para nosotros es muy lindo. Estuvimos dando muchas vueltas durante ocho meses por el sistema de salud de Pami. Fuimos a Mendoza donde le detectaron el cáncer de pulmón a mi señora. Por el tratamiento de quimio, ella estuvo muy bien, pero de pronto volvió a recaer y ahora estamos de vuelta en el Centro Oncológico Integral, peleándola otra vez. Creo que la provincia ha dado un paso muy importante con esta institución", señaló.