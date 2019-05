Villa Mercedes: Martina, una patinadora no vidente que se supera en la pista

Cuando Martina Navarro se sube a los patines, un impulso se apodera de su cuerpo y lo primero que quiere es recorrer la pista a toda velocidad. La adolescente de 13 años es no vidente y hace un mes encontró un espacio donde puede hacerlo sin impedimentos: el gran playón del colegio "Alas Argentinas". Allí funciona el Instituto Patín Mercedes y, gracias a la ayuda de dos profesoras que la guían, la niña logra hacer realidad su tan preciado objetivo.

Aunque sus amigas y familiares la describen como charlatana y muy simpática, cuando este matutino le preguntó qué le genera patinar, Martina se sonrojó, hizo unos pasos hacia atrás y se quedó en silencio. A los pocos segundos, y tímidamente pero con una gran sonrisa, aseveró en voz alta: "Me siento libre".

Esa libertad la experimenta cada martes y jueves, los días en que junto a sus compañeras de su misma edad, practican piruetas en el gran playón. Antes de arrancar cada jornada, las niñas deben hacer un precalentamiento grupal. Luego una de las dos docentes del club, se encarga de trabajar a la par de Martina.

Belén Roldán y Sabrina Godoy son las profesoras. Roldán, una joven de 21 años contó que la rutina que realizan con la pequeña es muy simple: "Ella va siguiendo el sonido de la voz para saber por dónde ir. Cuando hay que hacer alguna figura, pose o doblar, se lo indicamos con palmas", dijo.

La profesora destacó que si bien llevan un mes de práctica, su alumna ha logrado acomodarse a la perfección en ese corto período. "De por sí, subirse a un par de patines y poder hacer figuras, es difícil. Se requiere mucho equilibrio y una de las cosas que nos permite eso es la visión. En este caso debemos recurrir a otros recursos como los sonidos. Pero Martina se maneja muy bien. Cuando se anotó pensamos que sería un gran aprendizaje para todos y estamos muy contentas de poder estar", destacó Roldán.

Además de aprender y mejorar, en el Instituto, comparte con sus mejores amigas, las mismas que hace tres años la invitaron a sumarse a la actividad. "Me gusta mucho venir. La paso muy bien y siempre estoy haciendo cosas. De todo lo que hago prefiero las figuras, en especial la 'paloma' y el 'carrito de un pie', que es ir agachada con una pierna hacia adelante. No me da miedo para nada", dijo con confianza.

Su familia la apoya y incentiva en cada entrenamiento. Especialmente su mamá, Gabriela Luján. La mujer, vecina del barrio Feliciano Sarmiento, contó que su hija nació con discapacidad debido a que contrajo Toxoplasmosis (enfermedad que transmiten los gatos) durante su embarazo. "Ella tiene una melliza, se llama Dayana. Ella no tuvo problemas, solo Martina. Siempre tratamos de estimularla, desde que nació. A los dos años comenzó con una maestra especial que la asiste en el período escolar y eso siempre la ayudó. Por suerte la integraron en todos los espacios a los que asistió", mencionó la madre y recalcó que en el instituto eso no cambió. "Conozco a Belén por su hermano y siempre me pareció buena gente, por eso la traje. Sé que acá la cuidan y no hay discriminación, la tratan como a todas las nenas que vienen a patín", sostuvo.

El padre de la niña, Eduardo Navarro, reconocido boxeador de la ciudad, expresó que verla en la pista, le causa mucha emoción. "Comparto con ella la pasión por el deporte y quiero que sea feliz. Espero que pueda seguir viniendo y que pueda hacer lo que le gusta", dijo.

El próximo objetivo a cumplir para la flamante patinadora es poder participar en competencias. Sus profesoras aseguraron que hace algunos días comenzaron a trabajar para poder llegar a esa meta. "Vamos a seguir practicando y haremos lo posible, seguramente así será". Por último, Roldán señaló que para poder mejorar sus desempeño, Martina necesita cambiar sus patines. "Ahora tiene unos semi profesionales pero lo ideal es que sean profesionales. Al menos unos de modelos básicos. Si alguien quiere colaborar, será más que bienvenido", pidió.