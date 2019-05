De la risa al llanto

La investigación y el análisis son dos patas fundamentales para los conceptos que la psicóloga y conferencista Pilar Sordo establece en sus charlas ante miles de personas que dedican dos horas para escucharla y comprenderla. Luego de un año, la profesional chilena vuelve a San Luis y Villa Mercedes con un nuevo tema de debate y autorreconocimiento. Hoy a las 20:30 en la sala Hugo del Carril y mañana a la misma hora en el teatro del complejo Molino Fénix de Villa Mercedes presentará "Educar para sentir y sentir para vivir", una conferencia que, aseguró, dejará a los puntanos con las sensaciones mezcladas. La entrada cuesta 1.050 pesos.

Hace cinco años, la psicóloga comenzó con una nueva investigación que se sumó a las que ya conformaban su extensa carrera. Las emociones de los seres humanos la llevaron a indagar por diferentes etapas y logró sacar conclusiones que después de terminar su libro, que lleva el mismo nombre de la conferencia, quiso compartir con sus seguidores.

"Mi pregunta inicial fue qué hacemos mal cuando somos chicos para luego de grandes transformarnos en analfabetos emocionales. En lo que más hice hincapié fue en el mundo laboral y cómo los trabajadores logran llegar a las metas académicas pero no a las empáticas", explicó Pilar.

Una tarde en Chile, mientras pensaba en su próximo libro, comenzó a investigar en las empresas que estaban a su alrededor si la gente realmente disfrutaba de lo que hacía o solamente cumplía con el deber laboral.

"En los lugares que investigué me empezaron a contar que los despidos tomaron otro rumbo. Es decir, echaban a gente capacitada académicamente pero no preparada por ejemplo para trabajar en equipo, con empatía o solidaridad. No tenían tolerancia a la frustración y poca conciencia de esfuerzo. Eso hizo un clic en mi cabeza y recordé que diez años atrás me interesaba cómo esos futuros trabajadores salían de las facultades con diplomas y especializaciones, pero pocas habilidades emocionales", agregó Sordo que de esa manera comenzó a darle forma al libro que luego se transformó en conferencia.

La característica principal de las charlas de Pilar son la mezcla de risa y llanto que se conjuga dentro del público. Ella también vive esas sensaciones cuando nota que la gente se estremece con las historias y las vuelve propias.

"Dentro de la conferencia incluyo historias que pasan dentro de mis investigaciones que muchas son tan divertidas que te hacen agarrar la panza de las carcajadas. Pero también hay mucho autorreconocimiento, ideal para producir reflejo y que la gente se sienta muy identificada, se ría, pero se emocione al mismo tiempo", contó.

Desde el escenario, Pilar siente que en cada charla, y principalmente en esta nueva disertación, el público termina abrumado. "Dejo mucha tarea para que investiguen y analicen lo que pasa en sus vidas. La sorpresa es un elemento esencial dentro de la conferencia porque la gente se sorprende de lo fácil que sería empezar a cambiar desde las pequeñas cosas cotidianas pero siempre con fuerza de voluntad", explicó.

La psicóloga editó hace poco un nuevo libro llamado "La libertad de ser quien soy" y recorre su país para presentarlo. Además visita cada punto de Latinoamérica con sus conferencias e investigaciones que la nutren de nuevos temas para trabajos a futuro. También sigue a cargo de su fundación "Cáncer vida" que brinda asistencia a pacientes con cáncer de pulmón y páncreas.

"Hace un tiempo que tengo un nuevo proyecto en mi cabeza, que olfateo y ya lo empiezo a pensar. Pero veré cómo se adapta a lo que quiero mostrar", adelantó.