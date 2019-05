Acusan a la Municipalidad de retener dinero del sindicato

El secretario general, Alejandro Sosa, dijo que la Comuna le debe $2.500.000 de mayo.

Las cuentas no están claras. El secretario general del Sindicato de los Municipales de San Luis, Alejandro Sosa, acusó a la Comuna de retenerles el dinero que utilizan para pagar los productos que sacan a cuenta los empleados en los comercios. Aseguró que, en total, les deben 2.500.000 pesos de mayo, que deberían haberlo pagado antes del 7 y que se atrasan todos los meses. El secretario de Hacienda municipal, Esteban Pringles, aseguró que ya pagó, pero no sabe cuánto porque lo hace "a través de lotes a muchos acreedores a la vez", según dijo.

Sosa explicó que el sindicato "es garantía de todos los compañeros municipales" en los acuerdos que tienen con varios comercios de la ciudad. Contó que unos 800 empleados que están agremiados pueden "sacar a cuenta" productos en supermercados, casas de electrodomésticos, zapaterías y farmacias, entre otros locales, y luego ellos pasan una nómina con la deuda de cada empleado al Municipio, que se encarga de hacer los descuentos. Ese dinero, dijo Sosa, es el que aún no entregan y que desde el gremio deben abonarlo a las empresas.

"Ellos hacen el descuento y demoran hasta el día 9 en enviarnos el dinero, el mes pasado fue el 13. Ahora fuimos a preguntar por qué tardaban tanto en depositar y se enojaron. No cumplen con nosotros, deberían pagarnos en primer término", manifestó y agregó que, cuando fue a hablar con Pringles, el funcionario le faltó el respeto.

Detalló que el viernes pasado recibieron 450.000 pesos de los descuentos por afiliado para el gremio, pero desde enero que vienen atrasados con los pagos. "No se tienen que retrasar, si nos hacen los descuentos tienen que pagarlos porque esa plata no es de ellos", lanzó.

Por su parte, Pringles afirmó: "Pagamos todo a fines de la semana pasada, pero no puedo asegurar la cifra porque las liquidaciones se hacen a través de lotes a muchos acreedores a la vez. Pero no mantenemos deuda con el sindicato", sentenció.