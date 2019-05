Villa Mercedes: juntan marcos de lentes para ayudar a quienes lo necesitan

La importancia de la salud visual es vital para cualquier persona. Con esa premisa en mente, una campaña que nació en el sur del país propone recaudar marcos de anteojos y donarlos a quienes no cuenten con los recursos económicos para acceder a un par. Villa Mercedes no se queda atrás y también se suma a participar: ya colocaron una urna en local comercial para depositarlos.

La cruzada se llama "Veo, veo. Banco de anteojos". Esa misma frase es la que lleva arriba la caja de cartón que se encuentra en Suipacha e Hipólito Yrigoyen, donde pueden depositar las donaciones. En esa esquina funciona una veterinaria y la biblioteca al paso más conocida como "La Rojita". Ananda Araujo es una de las empleadas del local y quien encabeza la colecta en la ciudad.

"Estamos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 17 a 21. Pueden pasar los que quieran y traer marcos para grandes y chicos", aseguró con una sonrisa.

Ananda contó que se unió a la cruzada por su pasión solidaria. "Hace muchos años participo de diferentes actividades como juntar tapas para el Garrahan, entre otras. Una amiga que también participa en eso me pasó el dato sobre la campaña y me pareció muy buena idea. Leí el proyecto y entendí el propósito que era crear un banco federal de anteojos. Como acá no hay, nos pusimos manos a la obra", dijo y resaltó que hasta el momento han recibido más de 25 marcos.

"La idea es que esta colecta no pare. Siempre que tengamos la posibilidad vamos a seguir juntando para quienes más lo necesitan", expresó la integrante de la campaña.

Araujo también explicó cómo es el procedimiento para acceder a los productos: "Cuando la persona viene, le muestro lo que hay a disposición, se los prueba y si hay alguno que se adapta a sus necesidades, se los lleva sin ningún tipo de costo. Obvio que hay una conversación de por medio para saber que la persona que se lo lleva es una persona que lo necesita de verdad", remarcó.

Villa Mercedes es una de las pocas ciudades que participa de "Veo, veo...". Hasta el momento se han sumado voluntarios de Córdoba, Ushuaia, Chubut. Y próximamente se sumarán Mendoza y Bariloche.

"Sabemos que son objetos muy caros y que de hecho son lo más costoso de los lentes. En mi familia somos cinco y tres usan anteojos. Así como nosotros hay varios grupos familiares que tienen integrantes con problemas de visión y poder acceder a más de un lente, es bastante costoso, y no estamos pasando por un buen momento económico a nivel país", sostuvo.

Araujo señaló que pueden encontrar más información de la iniciativa nacional por las redes sociales y, en lo que respecta a Villa Mercedes, pueden acceder a la página oficial de Instagram "veoveo-villamercedes".

Por último expresó su deseo que sería bueno poder colaborar con la propuesta "Veo bien" del gobierno provincial. "No nos hemos puesto en contacto pero sería una buena idea poder colaborar con ellos. Estamos a su disposición", aseguró la voluntaria.