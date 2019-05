Presentaron un libro que compila relatos de víctimas de la violencia machista

Una mujer tarifera de Misiones, una salteña que quiere ser colectivera, una docente acosada en una curtiembre en La Rioja, enfermeras de un pueblo de Santa Fe víctimas de su director, una aspirante a ingresar en un regimiento militar de la Patagonia, una joven obligada a prostituirse en un prostíbulo de Tierra del Fuego, una ex senadora de San Juan, una periodista de Córdoba, docentes universitarias y del secundario de la Ciudad de Buenos Aires y hasta una ex monja de una congregación religiosa son las voces que la periodista Mariana Carbajal amplificó en su libro “Yo te creo hermana”, que salió a la venta en marzo y este viernes fue presentado en el microcine de la Universidad Nacional de San Luis.

La autora contó que “la idea fue armar esa cartografía del machismo con todo lo que nos pasa por ser mujeres o tener cuerpos femenizados. Son relatos que nos sirven para pensar en las otras violencias que nos atraviesan y que tienen que ver con la discriminación histórica que vivimos las mujeres en la sociedad. Porque ese es el caldo de cultivo que favorece a que algunos hombres sostengan esa actitud”.

Con su relato pausado y firme, explicó que “esos comportamientos típicos que menosprecian a las mujeres en algunos casos son delito, pero muchos otros son conductas inapropiadas que queremos erradicar de nuestras vidas”. Y afirmó que “este libro, donde todas esas mujeres hablan en primera persona, da testimonio de cada uno de esos procesos. Y lo más importante es que el título reafirma la idea de que aparezcan sus voces, porque yo les creo. Más allá de que no lo haya hecho la justicia o su propia familia o hayan decidido callar porque pensaban que nadie les iba a creer”.

La autora es redactora del diario Página12, ya publicó cuatro libros y recordó que “muchas veces nos han dicho que nuestra palabra no tiene valor y nos han descalificado por el solo hecho de ser mujeres. Por eso elegimos con mi editora, Ana Pérez, mostrar aquellas violencias que están más naturalizadas: lo que denominamos micromachismo. Esas que son más sutiles y que nos cuesta tanto darnos cuenta, a pesar de que las padecemos y aguantamos”.

También contó que “hubo una decisión de mi parte de no dar una conclusión, a pesar de que varias me lo reclamaron. Yo no tengo que ponerle un cierre. Esto debe hacerlo cada una y cada uno. Yo quiero que al libro lo lean también los varones porque trae las herramientas para que nos puedan entender y sepan lo que nos pasa. Me gustaría que los muchachos puedan entender cuando salimos tan enojadas a la calle”. Y el efecto para las mujeres, “es para que se vean frente a un espejo, porque la que no vivió las experiencias de la primera parte, seguro vivenció los casos de la segunda. Tenemos que empezar a pensar colectivamente qué hacemos con todo esto que muestra el libro, que en su gran mayoría todavía se mantiene impune”.

Carbajal señaló al final de la charla que “ojalá este libro en algún momento sea un relato del pasado. Que sea un mapeo de lo que nos pasaba a las mujeres y que ya no sucede más”.

En su estadía de 24 horas en San Luis, Carbajal además brindó un conversatorio titulado "Desafíos para el periodismo de desinformación" y dictó el taller "Periodismo con enfoque de género y derechos".