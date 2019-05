Villa Mercedes: maratonistas que hicieron patria

Flavia Luna, entre las damas, y Sebastián Balmaceda, entre los caballeros, volaron este sábado en Villa Mercedes y se adjudicaron el clasificador general de 10k en la Maratón Patriótica 25 de Mayo, la cual reunió unos 200 runners en la línea de partida.

Pese al frío y a tratarse de un día especial, ya que se celebraba un nuevo Aniversario de la Revolución de Mayo, la apuesta organizada por el Profesorado de Educación Física del Instituto Cultural Argentino contó con un altísimo nivel de corredores, que desafiaron en el Parque Costanera Río V no solo la prueba competitiva de 10k, sino también una participativa de 5k y la caminata recreativa.

Respecto a la distancia reina, la atleta de la agrupación Los Linces, Luna, imprimió un ritmo vertiginoso que le permitió llegar a la meta en soledad. Por detrás de la villamercedina, ocupando los dos lugares restantes del podio, finalizaron la representante de San Francisco del Monte de Oro María Laura Bales y la también miembro de Los Linces Florencia Torres.

Feliz por haber conquistado la primera posición, Luna, que además se quedó con la categoría 25 a 29 años, señaló tras prueba: "Cuando largamos me sentí muy cómoda; después me empecé a soltar y marqué el ritmo. La idea era disfrutar la carrera, no conocía el circuito y me gustó mucho".

Por su parte, entre los caballeros, el villamercedino Sebastián Balmaceda dominó la general tras mostrar una determinación estupenda que lo dejó como ganador por debajo de los 30 minutos.

Junto al segundo el pasado fin de semana en los 5k de La Punta, arribaron Facundo Garro, de San Francisco del Monte de Oro, y Luis Báez, de Villa Mercedes.

"El circuito era trabado, no permitía mantener un ritmo de carrera alto. Los primeros 7 kilómetros fui junto a Garro, un chico que anda bastante bien, y después decidí hacer un cambio para sacar diferencia", comentó Balmaceda, dueño de la categoría 30-34 años, que agregó: "Siempre es lindo correr en la ciudad de uno. Eso te motiva e incentiva porque la gente alienta todo el tiempo".

En 5k participativo, distancia que no tuvo clasificación, la primera dama en cruzar la meta fue Alicia Muñoz, de Río Cuarto; mientras entre los caballeros, el ganador fue el local Tomás Donoso.

La Maratón Patriótica, que también recorrió el Espejo de Agua, fue un éxito. Y los atletas, satisfechos por la iniciativa, se marcharon a sus casas pidiendo una nueva edición para el año que viene.