Estela Villalon, de Concarán al podio en A Pampa Traviesa

"Para mí fueron más que especiales los últimos metros. Me dije: 'Voy a darlo todo para cuidar el puesto'; pero principalmente porque del otro lado del arco me esperaban mis cuatro hijos. Además, cuando venía llegando, el animador me presentaba con detalles y alentaba. Yo decía: '¿Cómo me conoce tanto?' Era mi marido. Cuando llegué todos me conocían. Crucé la meta, me acalambré y mi familia estaba ahí para ayudarme y cuidarme. Unos asistentes de lujo tras la carrera".

Así cuenta Estela Villalon (45 años) el final de A Pampa Traviesa, en Santa Rosa, La Pampa. Lo describe de tal manera que parece que revive nuevamente ese momento mágico. Y no es para menos, porque la atleta de Concarán hizo una fantástica carrera y completó los 42.195 metros en 3h05'14" —promedio de 4'23" el kilómetro—, lo que le permitió finalizar en la tercera posición de una competencia clásica del atletismo argentino. La ganadora fue Karina Fuentealba con 2h51'09" y segunda finalizó Pamela Araneo con 2h55'54".

"Estar en la premiación con atletas de elite a nivel nacional me llenó de satisfacción. Además, con Pamela Arameo trabajamos juntas en la primera vuelta. Fue un placer correr a la par", destacó Estela. Claro que para lograr meterse en ese prestigioso podio, Villalon debió prepararse durante mucho tiempo. "Fue todo un logro para mí porque fueron varios meses de puesta a punto. Tomé la decisión de correr un maratón el año pasado, y no pude correrla en septiembre en Buenos Aires por una cuestión de salud, así que este año retomé la idea. Desde enero que vengo preparando esta carrera, lo que significó mucho sacrificio, horas de entrenamiento. Yo no soy atleta profesional, solo aficionada. Y el día a día se siente por todas las obligaciones de uno, como la familia y mi trabajo como contadora pública".

Estela viajó a la capital pampeana y se paró en la línea de partida con los objetivos claros. "La intención era completar la distancia. Si bien tenía un parámetro de tiempo, la idea era llegar. Y la pude correr muy cómoda, sobre todo la primera vuelta; ya en la segunda, en el kilómetro 25 tuve contracturas, por lo que tuve que bajar el ritmo. Pero el promedio salió bien".

En carrera. Por las calles pampeanas, con la casaca amarilla de la FAS. Foto: gentileza.

En cuanto al recorrido, con dos vueltas llanas más rectas largas de ida y vuelta en bulevares, añadió: "Estuve muy tranquila con la distancia y pude manejarla a pesar de que eran dos vueltas a un circuito de 21K. Trabajé con el tiempo, no si iba en la primera o segunda vuelta. Creo que la costumbre de correr mucha distancia y hacerlo siempre sola en Concarán ayudó. Acá estuve acompañada a lo largo de muchos kilómetros y se me hizo más llevadero".

Villalon empezó a correr hace poco tiempo. Recién a los 42 años. "El atletismo fue un antes y un después. Antes estaba solo de tacos y pasé a vivir de zapatillas. Descubrí que correr es una pasión. Esto me llena, me da libertad, es único. A las personas que comienzan a correr les digo que no paren".

A la hora de hablar de la distancia, señaló: "Me encantó, no la sufrí, disfruté cada kilómetro y más aún llegar a la meta. Correría maratón una y mil veces más. Si me recupero bien, iré por los 42K de Buenos Aires".

También destaca la labor de su entrenador: "Mario (Quiroga, de Villa Mercedes) me transmitió mucha calma, sobre todo los días previos cuando hay mucha ansiedad. Siempre confió en mí y eso se transmite".

En cuanto al cariño que recibió de su pueblo, expresó: "En Concarán me han felicitado, mucha gente se comunicó conmigo. Creo que porque me ven todos los días correr por sus calles. Estoy disfrutando de todo esto. Desbordo de felicidad. Ahora es momento de descansar para recuperarme, pero no te voy a mentir: tengo ganas de salir a trotar de nuevo".

Es que correr, como ella misma lo contó, se volvió una pasión.